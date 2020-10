Nuovi problemi all'orizzonte per Can Divit, nella puntata di DayDreamer in onda il 17 ottobre su Canale 5, a partire dalle 14:45. Il fotografo verrà arrestato per un pugno dato a Enzo Fabbri, ma anche dopo la scarcerazione le brutte sorprese non mancheranno.

Sanem pronta a cedere il suo profumo a Fabbri per liberare Can

I problemi accaduti in passato tra Enzo Fabbri e MacKinnon porteranno Can a cercare una soluzione per evitare che l'imprenditore della Red Mode Cosmetics decida di non collaborare più con la Fikri Harika. Per questo si recherà da Fabbri con l'intento di riprendersi le quote dell'azienda in suo possesso, ma l'imprenditore lo provocherà portando Can a sferrargli un pugno in pieno viso.

Il fotografo rientrerà in ufficio e racconterà l'accaduto, ma per lui i minuti saranno contati, in quanto in agenzia giungerà la polizia, che comunicherà a Can che è presente una denuncia a sua carico e per tale ragione deve seguirli al commissionato. Can ci andrà insieme al suo avvocato e proprio lì scopriranno che la situazione sarà più grave del previsto, per questo il fotografo dovrà trascorrere la notte dietro le sbarre.

Sanem, a modo suo, cercherà di trovare una soluzione per far sì che Can possa uscire dalla prigione, così deciderà di telefonare Fabbri per chiedergli un incontro. La ragazza, per fargli ritirare la denuncia e riottenere le quote dell'azienda, sarà disposta a cedergli il suo profumo, ma Can non dovrà sapere nulla del loro accordo.

Aylin bacia Emre, Leyla li vede

Fabbri accetterà l'offerta di Sanem e informerà Aylin dell'accaduto. L'imprenditore ritirerà la denuncia, ma in realtà non le restituirà le azioni di Can, in quanto le cederà ad Aylin. In questo modo avrà "una talpa" all'interno dell'agenzia e insieme cercheranno di portarla al fallimento.

Can uscirà dalla prigione e il suo avvocato gli comunicherà che la scarcerazione è avvenuta grazie ad Aylin, in quanto è stata lei a convincere Fabbri a ritirare la denuncia e per questo motivo le ha ceduto le sue azioni.

Aylin, ritornata in agenzia, proverà nuovamente a riconquistare Emre, cercando di mantenerlo lontano da Leyla.

Saranno insieme in ufficio e quando lei vedrà la ragazza nelle vicinanze bacerà Emre contro la sua volontà. Leyla rimarrà scioccata, ai suoi occhi sarà chiaro che tra i due ci sia ancora qualcosa, così deciderà di dare una possibilità a Osman, visto che il ragazzo in passato le ha dichiarato il suo amore.

Tra Nihat e Mevkibe lei cose non si appianeranno. L'uomo sarà ancora in collera con la moglie in quanto le ha nascosto il fidanzato di Sanem con Can, venendolo a sapere dalla lingua biforcuta del quartiere, ovvero Aysun. L'uomo, che ha deciso di andarsene via di casa, continuerà a vivere nel negozio di alimentari di famiglia.