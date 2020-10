Proseguono su Canale 5 le avventure di Can Divit e Sanem Aydin: gli amati protagonisti di DayDreamer - Le ali del sogno dovranno affrontare durante la puntata che andrà in onda domenica 11 ottobre un momento particolarmente difficile. Can, infatti, verrà condotto in carcere dalle guardie dopo aver avuto una lite molto pesante con Enzo Fabbri. Quest'ultimo, in combutta con Aylin, sarà disposto a tutto per ottenere non solo l'esclusiva sul profumo creato da Sanem ma anche le attenzioni della ragazza.

Can arriva alle mani con Enzo Fabbri

Andrà in onda domenica 11 ottobre una nuova esaltante puntata di DayDreamer: prima di Domenica Live, saranno Can e Sanem e tutti i volti della soap turca ad allietare il pomeriggio dei telespettatori di Canale 5.

Can deciderà di recarsi da Enzo Fabbri per convincerlo a rivendergli le quote dell'agenzia pubblicitaria acquistate in precedenza dall'imprenditore italo-francese. Infatti, il fotografo capirà che l'uomo potrebbe danneggiare i suoi futuri affari. Quello che l'affascinante Divit non saprà è che Enzo sarà d'accordo con Aylin per danneggiare la sua persona e l'azienda intera.

Una volta nell'ufficio di Fabbri, Divit avrà uno scontro molto duro con l'imprenditore, il quale si rifiuterà ancora una volta di restituire le quote dell'agenzia acquistate in precedenza. Can andrà su tutte le furie e non sarà capace di controllare la sua rabbia tanto che arriverà alle mani con Enzo. Ma per Can sarà solo l'inizio di una brutta disavventura che porterà Sanem a prendere delle difficili decisioni.

Divit portato in carcere dalle guardie

Come illustrano le anticipazioni della puntata di DayDeamer dell'11 ottobre, infatti, la perfida Aylin consiglierà a Fabbri di contattare la polizia e denunciare Can per l'aggressione subita. Le intenzioni della donna saranno quelle di sfruttare la situazione a suo vantaggio.

Enzo, dal canto suo, sperando di potersi liberare presto del suo nemico, deciderà di informare le guardie di quanto accaduto. A questo punto, Can verrà portato in carcere. Sanem sarà distrutta dalla notizia non appena verrà informata.

Purtroppo, l'avvocato di Can lo informerà che non ci sono le condizioni per farlo liberare in quanto degli accertamenti sull'accaduto dovranno essere eseguiti.

Solo in seguito Divit avrà la possibilità di lasciare il carcere. Nelle puntate successive, infatti, Sanem stringerà un accordo segreto con Fabbri che non farà di certo piacere a Divit: Aydın darà la formula del suo profumo in cambio che Enzo ritiri la denuncia verso Can e cedi le azioni dell'azienda. Sembra proprio che per i due amati protagonisti di DayDreamer non ci sia pace. I due innamorati si troveranno a dover combattere contro molti nemici prima di giungere ad un lieto fine.