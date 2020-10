Procedono le avventure amorose e lavorative di Can e Sanem: gli amati protagonisti di DayDreamer - Le ali del sogno torneranno a fare compagnia i telespettatori di Canale 5 con un nuova puntata della soap che andrà in onda sabato 10 ottobre. Mentre l'agenzia pubblicitaria otterrà un nuovo importante incarico da parte di un'azienda di cosmetici, Leyla soffrirà ancora per essere stata lasciata da Emre. Nel frattempo, Mevkibe, dopo aver ascoltato l'ennesimo pettegolezzo nato nel quartiere su Sanem, avrà paura che Can non abbia intenzioni serie nei confronti della figlia.

Sanem trova lo slogan per l'azienda cosmetica

Nella puntata di DayDreamer che andrà in onda sabato 10 ottobre alle 14.45 circa, i telespettatori di Canale 5 assisteranno a una romantica sorpresa organizzata da Sanem a Can. Aydin dopo aver ritrovato un mazzo di chiavi tra gli oggetti della sua infanzia, porterà il fidanzato in una villa abbandonata dove lei andava quando era piccola. In questo luogo tanto importante per lei, Sanem farà leggere al fidanzato un biglietto che lei aveva scritto quando era adolescente per colui che sarebbe stato il suo innamorato. Le parole colpiranno Can perché sembreranno essere rivolte proprio a lui.

Intanto, Leyla rientrerà a lavoro intenzionata chiedere a Can un periodo di ferie, ma questi la convincerà a restare ancora sette giorni visto che l'azienda ha ricevuto un importante incarico da parte di Mckinnon, titolare di un'azienda di cosmetici.

Leyla accetterà per il bene dell'azienda. Ancora una volta la genialità creativa di Sanem spiccherà durante le riunioni lavorative: la ragazza troverà lo slogan giusto per pubblicizzare i cosmetici colpendo tutti.

I dubbi di Mevkibe su Can

Mevkibe confessando a Melhat che Can ha intenzione di sposare Sanem, alimenterà suo malgrado il pettegolezzo nel quartiere.

La madre di Muzzafer però mostrerà a tutti che in una precedente intervista Can aveva affermato di non aver alcuna intenzione di sposarsi. Ciò darà un nuovo spiraglio di speranza a Muzzo ma farà nascere molti dubbi in Mevkibe. La madre di Sanem, infatti, inizierà a dubitare della sincerità dell'affascinante fotografo nei confronti della figlia.

Questa non sarà l'unica novità nel quartiere di Sanem: Osman, ormai con una carriera da attore avviata, consegnerà alla sorelle le redini della macelleria.

Infine, durante una cena di lavoro a cui prenderanno parte oltre a Can e Sanem anche Ceyda, Erdinc e Mackinnon, arriverà Enzo Fabbri che rovinerà l'atmosfera di tranquillità che si era creata al ristorante. La puntata di sabato 10 ottobre riserverà ai fan di DayDreamer numerosi colpi di scena.