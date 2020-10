Continua l'appuntamento con le novità che riguardano Doc - Nelle tue mani, una delle serie televisiva più apprezzate e seguite in questo momento in Italia e che vede come protagonista l'attore Luca Argentero. Le anticipazioni della quinta puntata, in programmazione giovedì 22 ottobre 2020 in prima visione su Rai 1, raccontano che in ospedale arriverà una ragazza che avrà a che fare con il passato di Riccardo Bonvegna. Andrea Fanti, invece cercherà di la verità usando la cartella di un paziente ormai morto, mentre Elisa Russo (Simona Tabasco) e Gabriel Kidane (Alberto Boubakar Malanchino) non riusciranno a trovare un punto d'incontro.

Doc - Nelle tue mani, spoiler puntata del 22 ottobre: una ragazza potrebbe riaprire un capitolo del passato di Riccardo

Andrea, utilizzando la cartella clinica che del paziente deceduto anni fa per sbaglio, cercherà di ricostruire cosa sia veramente accaduto prima che perdesse completamente la memoria a causa del corpo d'arma da fuoco. Le anticipazioni di questa sesta puntata di Doc - Nelle tue mani rivelano che Agnese Tiberi e Marco, il quale è il responsabile di quella morte, si mostreranno poco collaborativi poiché non avranno nessuna intenzione di aiutare il dottor Fanti. Riccardo (Pierpaolo Spollon) e Anna faranno molta difficoltà a ristabilire il loro rapporto, mentre tra Gabriel ed Elisa la situazione si complicherà ulteriormente.

Successivamente un incidente ferroviario trasformerà il reparto di medicina interna in un vero e pronto soccorso improvvisato. A questo punto tutti i medici saranno chiamati a dare il meglio per affrontare l'emergenza. Ma ecco arrivare il grande colpo di scena: tra i feriti ci sarà anche una ragazza che, inevitabilmente, sarà destinata a riaprire un capitolo di fondamentale importanza sul passato di Riccardo.

Riassunto quinta puntata del 15 ottobre

Andrea per un istante ha pensato di aver riconquistato l'ex moglie Agnese (Sara Lazzaro) nel momento in cui gli ha proposto di allestire all'interno del reparto un matrimonio, per un paziente in condizioni di salute critiche. Nello stesso istante una proposta inattesa ha destabilizzato l'equilibrio nel gruppo degli specializzandi.

Una paziente ha svelato un segreto sulla vita privata di Lorenzo, che ovviamente ha suscitato stupore in tutto il reparto. Nel frattempo Gabriel ed Elisa hanno dovuto impegnarsi per ricostruire il vissuto di un anziano, il quale non ricordava più niente di lui e pronunciava continuamente una sola frase. In attesa di vedere la sesta puntata di Doc - Nelle tue mani, ricordiamo ai telespettatori che gli episodi già trasmessi in televisione su Rai 1 si possono rivedere in replica in streaming. Per usufruire del servizio totalmente gratuito basta accedere al sito gratuito Rayplay.it e cliccare sulla sezione dedicata alla serie televisiva.