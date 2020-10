L'imprenditore piemontese Flavio Briatore esprime la sua opinione in merito all'avvicinamento dell'ex moglie Elisabetta Gregoraci all'ex velino Pierpaolo Petrelli: "Almeno rinunci a quello che le passo", commenta Briatore, facendo riferimento al cospicuo mantenimento mensile ricevuto regolarmente dalla bella mora.

Grande Fratello Vip: l'opinione di Flavio Briatore

Dopo le dure rivelazioni da parte di Elisabetta Gregoraci in merito al suo matrimonio con Flavio Briatore, le repliche dell'uomo non si sono fatte attendere: se davanti ai microfoni di Striscia la Notizia non aveva proferito parola, infatti, l'imprenditore si lascia andare ad un lungo sfogo con Il Fatto Quotidiano.

L'imprenditore piemontese, che appare scontento dei comportamenti dell'ex moglie, afferma che la scelta di partecipare al Grande Fratello Vip sarebbe già stata presa da tempo. "Visto che avevamo un bambino piccolo non mi sembrava il caso che stesse via per due mesi", evidenzia ricordando quel periodo. Nathan Falco, il figlio nato dall'amore della coppia, ora ha 10 anni.

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli: cosa ne pensa Flavio Briatore

Sulle pagine del quotidiano, Flavio Briatore non fa nomi precisi, ma il riferimento all'ex moglie appare piuttosto chiaro quando afferma: "Se a quarant'anni vuole andare al Grande Fratello Vip e stare con i ragazzini, ok". Briatore evidenzia anche che, se davvero il suo obbiettivo fosse quello di essere autonoma come afferma, potrebbe rinunciare al mantenimento mensile che riceve da lui, suo ex marito.

Successivamente, l'ex manager di Formula Uno afferma che la sua unica preoccupazione è il figlio Nathan Falco che, ascoltando le dichiarazioni della madre in merito al suo matrimonio, potrebbe soffrire. Inoltre, proprio pensando al bene del ragazzino, Briatore afferma: "Voglio che lei non abbia pensieri e cresca Falco con serenità", ricordando che, non avendo più alcun legame, lei è libera di percorrere la sua strada.

Lo stesso, continuando la sua intervista, ricorda di aver fatto una semplice considerazione in merito all'età della Gregoraci, proprio come quella che aveva avanzato lei, qualche mese fa, alla vista dell'imprenditore con la sua presunta nuova fiamma, giovanissima.

Divorzio Briatore-Gregoraci: il mantenimento

Dopo le dichiarazioni della bella mora calabrese al Grande Fratello Vip che, dopo le dure accuse mosse all'ex marito in merito alla sua assenza al funerale di mamma Melina, ha affermato anche di aver perso molte opportunità lavorative, Flavio Briatore si mostra scontento. L'uomo, infatti, durante la sua intervista al Fatto Quotidiano, ricorda che l'ex moglie negli anni passati ha avuto la possibilità di trascorrere l'estate sulle spiagge della Sardegna, ha vissuto in appartamenti di lusso nelle città di Montecarlo, Londra e Roma ed ha potuto usufruire a suo piacimento di aerei privati ed autisti per muoversi agevolmente. Consapevole del fatto che, comunque, tali mezzi economici possano non essere sufficienti per la felicità, Flavio Briatore ricorda anche il mantenimento mensile che, al momento del divorzio, ha scelto di erogare alla Gregoraci.

L'imprenditore settantenne non ne svela la cifra precisa, ma lascia intendere che essa sia piuttosto elevata: "Non è obbligata a fare qualunque cosa per vivere - specifica con ironia - non deve tagliare i nastri alla fiera della castagna a Reggio Calabria". La scelta, anche in questo caso, sarebbe dettata dal benessere del figlio: come Flavio stesso evidenzia, la madre di Nathan Falco deve poter stare tranquilla dal punto di vista economico.