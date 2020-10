La conduttrice de Le Iene, Alessia Marcuzzi, sarebbe risultata nuovamente positiva al test rapido per il coronavirus; la notizia, giunta in modo del tutto inaspettato, le ha impedito di partecipale all'ultima puntata del suo programma. A darne l'annuncio è stata la quarantasettenne stessa sul suo profilo Instagram, dove si è dichiarata sorpresa dalla notizia.

Alessia Marcuzzi si ferma di nuovo

L'ultima puntata de Le Iene, andata in onda martedì 27 ottobre, ha visto alla conduzione solamente Nicola Savino insieme ai ragazzi della Gialappa's Band: Alessia Marcuzzi, infatti, dopo due settimane, era di nuovo assente.

A fermare la conduttrice romana sarebbe stato, ancora una volta, il test per il Coronavirus che, a distanza di quattordici giorni, risulterebbe ancora positivo.

Alessia, come lei stessa fa sapere ai suoi follower di Instagram, sarebbe partita per recarsi negli studi Mediaset nell'hinterland milanese da dove va in onda la celebre trasmissione di approfondimento ed attualità; una volta arrivata lì, però, l'inaspettata notizia: il test pungidito, per rilevare la presenza di coronavirus nel sangue, sarebbe risultato positivo.

Instagram: le parole di Alessia Marcuzzi

La Pinella, come si fa chiamare sui suoi profili social, ha prontamente avvertito i fan più fedeli della sua assenza alla conduzione del programma di Davide Parenti: "Stasera non ci sarò.

Appena arrivata agli studi di Cologno Monzese, ho effettuato il test rapido tramite pungidito. L'esito era positivo."

La notizia è arrivata in modo del tutto inaspettato: Alessia Marcuzzi, come lei stessa afferma a didascalia di una foto che la ritrae insieme al collega Nicola Savino, non si aspettava di risultare nuovamente positiva al test per il coronavirus, come già accaduto due settimane fa.

"Mi sono sottoposta a un test antigienico tramite tampone e da questo fortunatamente ho avuto un esito negativo", racconta la conduttrice evidenziando però che la redazione, seguendo la prassi che regola le normative attuali, non ha ritenuto opportuna la sua presenza in televisione.

Un altro caso di possibili esiti errati definiti dal test pungidito, sarebbe stato registrato poche settimane fa da Nina Zilli: la cantante, risultata invece negativa a due test rapidi, avrebbe scoperto di essere stata contagiata solamente dopo il tampone.

La donna, sui social, avrebbe espresso il suo disappunto.

Alessia Marcuzzi, l'attesa del test molecolare

Nonostante l'esito negativo del test antigienico, Alessia Marcuzzi ha dovuto comunque lasciare lo studio de Le Iene, come richiesto dalla politica aziendale del programma di Italia 1. La conduttrice romana resta in attesa del risultato emesso dal test molecolare e, come lei stessa confida ai suoi follower, spera di risultare ancora negativa come la volta precedente.

"Mi dispiace non poter far parte della squadra stasera", conclude Alessia dispiaciuta per la svolta inaspettata che ha preso la sua giornata. I messaggi di affetto da parte dei fan, anche famosi, non hanno tardato ad arrivare: tra gli altri, anche la celebre Sandra Milo le ha augurato un pronto ritorno in tv.