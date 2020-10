L'alchimia tra la showgirl Elisabetta Gregoraci e l'ex velino Pierpaolo Pretelli, entrambi nella casa del Grande Fratello Vip, era sempre più evidente. Pretelli in particolare non aveva mai nascosto il suo interesse per la conduttrice. Tanto che aveva anche rivelato il desiderio di volerle dare un bacio. Nelle scorse ore però l'ex moglie dell'imprenditore Flavio Briatore ha posto le distanze gelando Pierpaolo Pretelli con una frase inequivocabile. Ha così messo a tacere una volta per tutte le voci di un presunto flirt.

Un aereo per la showgirl Elisabetta Gregoraci

Nei giorni scorsi un aereo aveva sorvolato la casa del Grande Fratello Vip con un messaggio per Elisabetta Gregoraci. La frase che le è stata dedicata è molto romantica.

C'era scritto: "Sei l'epicentro del mio terremoto". Da qui in molti hanno iniziato a sospettare che in realtà Elisabetta avesse già intrapreso una frequentazione fuori. I settimanali dedicati alla cronaca rosa e i principali siti di gossip di sono scatenati alla ricerca dell'uomo segreto. La ricerca fino ad oggi è stata vana, ma la conferma del flirt è arrivata direttamente dall'ex conduttrice di Made in Sud Elisabetta.

Elisabetta Gregoraci ha detto di aver lanciato una bomba

Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci stavano ridendo e scherzando in giardino insieme agli altri inquilini della casa del Grande Fratello Vip. Ad un certo punto Pretelli ha voluto abbracciare Elisabetta Gregoraci. La donna però rispetto alle altre volte ha avuto una reazione davvero inaspettata che ha gelato tutti.

Si è infatti rivolta all'ex velino pronunciando questa frase che ha spiazzato anche gli altri inquilini: "Non voglio che mi abbracci perché poi da casa pensano che siamo un flirt e non è così. Non c'è nulla tra di noi e non può esserci perché io sono innamorata fuori dalla casa”. Pierpaolo resta in silenzio.

"Ecco, ho sparato la bomba", ha proseguito poi la Gregoraci visibilmente dispiaciuta nei confronti del coinquilino. Pierpaolo non ha più parlato dopo aver sentito le parole della conduttrice di Battiti Live. Dopo aver ricevuto la lettera dall'ex marito Flavio Briatore, Elisabetta aveva già deciso di chiarire la situazione con Pierpaolo Pretelli.

Gli aveva dato appuntamento nella piscina della casa per fare chiarezza. Come si evolverà la situazione tra i due? E soprattutto chi è la persona di cui Elisabetta Gregoraci è innamorata fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 5 condotto da Signorini? Non resta che aspettare cosa accadrà tra i due nelle prossime ore e soprattutto durante la nuova puntata che andrà in onda sempre su Canale 5 venerdì 9 ottobre.