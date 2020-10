Il Paradiso delle Signore continua ad emozionare i suoi telespettatori. Le anticipazioni della puntata che andrà in onda giovedì, 29 ottobre, raccontano che Stefania inizierà il periodo di prova al grande magazzino. Vittorio sarà sempre preoccupato per i suoi nipoti e saluteranno affetto Serena, in partenza per il collegio. Infine, Roberta riceverà una proposta per la sua carriera, mentre Umberto e Federico saranno sempre più vicini.

Al Paradiso delle signore arriva la nuova aspirante venere, Stefania

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di giovedì, 29 ottobre, raccontano che Federico accompagnerà Stefania al grande magazzino.

Qui il giovane le presenterà Vittorio e pregherà l'imprenditore di valutare la ragazza come possibile Venere. Il dottor Conti accetterà la proposta dello scrittore e chiamerà Clelia per un colloquio con la candidata. L'esame sarà brillantemente superato e Stefania potrà iniziare il suo periodo di prova come commessa al Paradiso delle signore. Le novità lavorative non si saranno solo per Stefania, ma anche per Roberta sarà un periodo florido. La professoressa Barone, infatti, farà alla sua studentessa una proposta davvero allettante per il suo futuro. Marcello sarà vicino alla sua fidanzata nella scelta e la incoraggerà ad accettare questa importante opportunità.

Vittorio regalerà a Serena una targhetta

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 29 ottobre, spiegano che nella puntata di giovedì Vittorio Conti mostrerà tutto il suo affetto per Serena. La bambina, infatti, dovrà partire per il collegio e per lo zio arriverà il momento di salutarla. L'imprenditore penserà ad un oggetto da regalarle in suo ricordo quando saranno distanti e sceglierà una targhetta da Venere.

La bambina accetterà con gioia il regalo dello zio che porta inciso il nome Serena, proprio come il distintivo delle ragazze che lavorano al Paradiso.

Intanto, Umberto sarà molto vicino a Federico. Il legame che tra i due si instaurerà non passerà inosservato agli occhi della Contessa. Adelaide, infatti, noterà l'avvicinamento di Guarnieri allo scrittore, ma per il momento continuerà ad ignorare la verità.

Adelaide infatti, non sa ancora che Federico in realtà è il figlio di suo cognato.

Vittorio, infine, continuerà a ripensare alla morte di suo fratello Edoardo e non si darà pace per la situazione in cui versano sua cognata Beatrice e i suoi nipoti.

L'appuntamento fisso con Il Paradiso delle signore è per le 15:55 su Rai 1, dal lunedì al venerdì. In alternativa, Raiplay offre ai telespettatori la possibilità di guardare gratis tutti gli episodi della serie.