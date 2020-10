Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda da martedì 27 a domenica 1 novembre su Canale 5 ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Brooke spingerà in maniera involontaria Thomas dalla scogliera. Lo stilista sarà in pericolo di vita e Ridge e Brooke non faranno altro che litigare per quanto accaduto.

Brooke spingerà accidentalmente Thomas dalla scogliera

Nelle puntate in onda questa settimana, Thomas Forrester raggiungerà Hope Logan a casa della sorella Steffy, ma la ragazza lo respingerà ancora una volta e fuggirà via.

Nel frattempo, Brooke giungerà sul posto e spingerà involontariamente giù dalla scogliera lo stilista. In tutto questo, Ridge assisterà impotente alla scena e non potrà fare nulla.

Poco dopo, i medici faranno degli accertamenti sulle condizioni del giovane. Nel mentre, Wyatt, Justin Bill e Katie verranno informati sul terribile incidente del Forrester junior e faranno diverse ipotesi sulle dinamiche dell'incidente. Alla fine, le varie testimonianze potrebbero incastrare Brooke.

Ridge e Brooke continueranno a litigare per l'incidente di Thomas

Intanto, Shauna riuscirà ad avere un colloquio in prigione con sua figlia Flo e poi si rivolgerà alla sua amica Quinn per assumere un buon avvocato. Invece, Brooke e Ridge saranno alla resa dei conti, in quanto le loro posizioni saranno completamente diverse riguardo all'incidente di Thomas.

Infatti, entrambi saranno molto preoccupati per lo stilista, però nonostante ciò continueranno a litigare e così Ridge chiederà ad Hope se si sentisse minacciata da suo figlio. Logan però negherà, in quanto affermerà che lo stilista aveva solo intenzione di scusarsi con lei. Nel frattempo, Thomas sarà ancora privo di sensi e si temerà per la sua vita.

Hope andrà in ospedale da Thomas

Poco dopo, Sanchez sarà convinto che quello capitato allo stilista non sia un incidente e che la dinamica dei fatti sia diversa rispetto a quanto raccontato. Ovviamente però tutte queste ipotesi del detective faranno arrabbiare non poco Ridge.

Infine, Hope andrà da Thomas in ospedale e mentre sarà al suo capezzale gli rimprovererà tutto il dolore che le ha provocato.

Proprio in quest'ultimo momento, lo stilista si risveglierà.

Non ci resta che aspettare la messa in onda delle prossime puntate di Beautiful per scoprire ulteriori novità sulle vicende della soap opera americana. Intanto, per chi volesse recuperare gli episodi della serie americana potrà farlo in qualsiasi momento, mediante la piattaforma gratuita di Mediaset play. L'appuntamento con Beautiful è su Canale 5 alle 13:40.