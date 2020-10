Nuovo spazio dedicato alle notizie che riguardano la soap opera Il Segreto. Dagli spoiler delle puntate che andranno in onda da domenica 18 a venerdì 23 ottobre 2020 si evince che Camelia rischierà di riportare danni cerebrali a causa dell'incendio appiccato da un piromane a Puente Viejo. Ignacio racconterà la verità a Pablo sulle sue origini, mentre Tomas capirà di amare ancora Marcela.

Il Segreto, trame puntate 18-23 ottobre: Ignacio racconta la verità a Pablo sulle sue origini

Gli spoiler de Il Segreto, attinenti alle puntate che andranno in onda dal 18 fino al 23 ottobre, rivelano che Marta consegnerà al sindaco Grijalbo un messaggio da parte del tenente.

Nel frattempo Tiburcio e Dolores proveranno ad andare d'accordo dinanzi ai clienti che entreranno in Emporio. Matias Castaneda e Francisca Montenegro saranno preoccupati per la mancanza di novità di Raimundo. Purtroppo, a ritrovare il vecchio locandiere sarà Eulalia, la quale ordinerà la sua cattura al tenente Campuzano. Manuela invece avrà un malore fisico, tanto che sarà ricoverata in clinica. In Villa Ignacio troverà finalmente il coraggio di raccontare tutta la verità a Pablo sulle sue vere origini: in questa occasione, Solozabal assicurerà al ragazzo di aiutarlo a trovare sua mamma. Il rapporto matrimoniale tra Marcela e Matias diventerà sempre più teso dopo che lui ha scoperto il tradimento.

In seguito, il figlio di Alfonso avrà una brutta reazione e deciderà di recarsi a La Habana per affrontare Tomas.

Manuela attende gli esiti degli esami

Le anticipazioni de Il Segreto fino al 23 ottobre su Canale 5 raccontano che Hipolito sarà molto agitato per le litigate continue tra Tiburcio e Dolores.

Nel frattempo Adolfo andrà alla Casona per dichiarare il suo amore a Marta. Damian resterà bloccato in un macchinario in fabbrica, tanto che gli salteranno due dita della mano. Il dipendente temerà di perdere anche il posto lavorativo, ma Ignacio proverà a rassicurarlo poiché l'azienda lo aiuterà in questo momento difficile.

Eulalia darà ordine al tenente Campuzano di mettere in atto il piano di rivendicazione contro Francisca, mentre Tomas tenterà di far ragionare Matias. Manuela verrà dimessa dall'ospedale, anche se la diagnosi farà temere il peggio per la sua salute.

Camelia rischia danni celebri, Tomas capisce di amare ancora Marcela

Un piromane comincerà a incendiare alcune case del paese e Camelia resterà intossicata dall'incendio: la piccola potrebbe riportare danni cerebrali a causa del fumo. Nel frattempo Adolfo e Marta saranno intenzionati a raccontare tutta la verità a Rosa, mentre Dolores sarà agitata per la mancanza prolungata di suo marito. Ignacio inizierà ad avere nuovamente un rapporto teso con le sue figlie dopo che gli farà sapere della sua scelta di cercare la madre di Pablo.

A tal proposito, qualcuno sembrerà pianificare un attacco contro il Solozabal a causa di un incidente che riguarda il suo passato. Rosa scapperà via nel momento in cui Marta gli starà per parlare della sua storia d’amore con Adolfo. Fortunatamente Camelia si riprenderà dall'intossicazione, tanto che il dottore Clemente dirà ai suoi genitori che è del tutto guarita. Per finire, Tomas capirà che non ha ancora dimenticato Marcela.