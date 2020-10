Gli spoiler della famosa soap opera Il Segreto riservano diverse sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 5 a venerdì 9 ottobre, Francisca Montenegro interpretata dall'attrice María Bouzas, scoprirà che suo marito Raimundo l'ha cercata disperatamente per tutta Puente Viejo e una volta rassegnatosi al fatto di non averla trovata ha deciso di andare altrove. In seguito Marcela sarà assai gelosa della grande sintonia nata tra Tomas e Alicia, la donna non riuscirà neanche a nasconderlo a Matias. Nel frattempo Pablo e Carolina saranno sempre più angosciati per il fatto di non poter stare assieme.

Spoiler Il Segreto: Raimundo disperato

Nelle puntate de Il Segreto che verranno trasmesse dal 5 al 9 ottobre, Raimundo cercherà Francisca Montenegro a Puente Viejo, ma non la troverà. L'uomo sarà disperato, poiché non riuscirà a capire che fine abbia fatto sua moglie, così andrà a cercarla altrove. In seguito Donna Francisca scoprirà, grazie alle parole di Matias, che il marito l'ha cercata per tutto il paese, ma non trovandola è andato via. Dopo il racconto di Castaneda Montenegro sarà ormai consapevole che la Marchesa Isabel le ha mentito. Frattanto Pablo si renderà conto di essere seguito da qualcuno, così racconterà la vicenda a don Ignacio. Dopo aver scoperto di essere il fratello della sua amata Carolina, Pablo dovrà tentare di accettare una nuova vita, ma non sarà per niente facile, poiché sarà ancora molto innamorato della donna.

Mauricio deluso da Donna Francisca

Mauricio sarà assai deluso dall'atteggiamento di Donna Francisca, poiché la donna rifiuterà di riceverlo, dopo il fatto Matias e Marcela cercheranno di consolare l'uomo, ma non ci riusciranno. Frattanto don Ignacio interverrà nella discussione tra Manuela e le sue figlie, con lo scopo di assumersi tutte le colpe per quanto accaduto.

In seguito Rosa avrà alcuni problemi e si sfogherà con il suo fidanzato Adolfo, ma la donna sarà talmente arrabbiata da spaventare il giovane. Poi Hipolito proverà la pasta dentifricia prodotta da lui e Onesimo, ma avrà una bella sorpresa: l'uomo si ritroverà tutti i denti azzurri. Successivamente don Ignacio riunirà Manuela e le sue tre figlie Marta, Rosa e Carolina per confessare loro il motivo per il quale, in passato, ha sabotato la spedizione delle lettere indirizzate alla loro madre.

Pablo e Carolina angosciati

Mauricio non si presenterà alla riunione per l'approvazione definitiva del progetto riguardante il nuovo medico di Puente Viejo, poiché sarà troppo sconvolto dal fatto che Francisca Montenegro abbia rifiutato di riceverlo a La Habana, nonostante la donna fosse già apparsa in pubblico. Frattanto la famiglia Solozábal insieme a Pablo cercheranno di adattarsi alla nuova realtà, ma non sarà molto facile, soprattutto per Carolina e il suo amato. In seguito don Filiberto avrà un comportamento decisamente anomalo e si farà vedere in pubblico sempre meno, poi si scoprirà che l'atteggiamento dell'uomo è dovuto all'ultimo progetto riguardante la pasta dentifricia dei cugini Miranar: il sacerdote dopo aver provato un campione del prodotto si è ritrovato tutti i denti colorati di azzurro.

Adolfo pensa ancora a Marta

La famiglia Solozábal sarà assai premurosa nei confronti di Pablo e farà di tutto per far sentire a proprio agio il ragazzo, ma sarà molto difficile. Frattanto Adolfo De Los Visos si renderà conto di provare ancora dei forti sentimenti per Marta, mentre Mauricio sarà ossessionato da Donna Francisca. Più tardi don Filiberto avrà ancora i denti macchiati di azzurro, a causa dell'errore dei Miranar. I due cugini saranno alquanto in ansia e avranno paura della reazione del sacerdote, ma Hipolito sembrerà aver trovato la soluzione giusta. Successivamente Carolina sarà sempre più sconvolta per il fatto che sua madre, prima di essere ricoverata, l'abbia aggredita con delle forbici, così deciderà di sfogarsi con Encarnation e Manuela.

Matias e Marcela ai ferri corti

Matias e Marcela saranno ormai ai ferri corti, la donna inoltre diventerà parecchio gelosa del rapporto che sta nascendo tra Tomas e Alicia. Nel frattempo Isabel sarà curiosa di sapere informazioni riguardo la quota di eredità che ormai spetterebbe a Pablo da parte di don Ignacio, qualora l'uomo riconoscesse il ragazzo, così chiederà chiarimenti in merito a Solozábal. Intanto Tiburcio sarà notevolmente nervoso e sarà in continuo confitto con Dolores, malgrado l'uomo tenti in ogni modo di riconciliarsi. In seguito Marcela sorprenderà Tomas insieme ad Alicia e sarà colta all'improvviso da un forte attacco di gelosia, così Matias resosi conto dello strano atteggiamento della donna, comincerà subito ad avere dei brutti sospetti verso di lei e il figlio della Marchesa Isabel.

Nel contempo Marta e Rosa riusciranno ad avere un comportamento civile e pian piano cercheranno di riavvicinarsi l'una con l'altra. Infine, presso la fabbrica il carico di lavoro sarà sempre più pesante, pertanto tutti i dipendenti cominceranno a lamentarsi, compreso Urrutia.