La soap opera Il Segreto continua a stupire i fan affezionati con gli spoiler ricchi di sorprese. Nelle puntate che verranno trasmesse prossimamente in Italia, Isabel de los Visos e Francisca Montenegro metteranno in atto un diabolico piano.

La Marchesa Isabel fingerà la propria morte con l'aiuto di Francisca e del suo amante segreto Inigo Maqueda, facendo credere agli abitanti del paese di essere deceduta fuori Puente Viejo, per un colpo di pistola. Lo scopo di Isabel e Donna Francisca sarà quello di far cadere in trappola la nemica Eulalia Castro. Quando quest'ultima scoprirà che Isabel è morta, infatti sarà molto più tranquilla e deciderà di recarsi a Puente Viejo per affrontare definitivamente Francisca Montenegro.

Spoiler Il Segreto: Francisca e Isabel contro Eulalia Castro

Nelle puntate de Il Segreto che andranno in onda prossimamente in Italia, Francisca Montenegro e Isabel de los Visos cercheranno un modo per far sì che la loro acerrima nemica Eulalia Castro venga allo scoperto. In particolare, Donna Francisca penserà di organizzare un diabolico piano per cercare di eliminare Eulalia una volta per tutte e deciderà di inscenare la morte della Marchesa Isabel, facendo credere a tutti che la donna sia morta a causa di un colpo di pistola.

Quest'ultima sarà d'accordo con la decisione della donna e si preparerà a fingere la propria dipartita. Non ci vorrà molto prima che le due mettano in atto il loro piano: tutti gli abitanti di Puente Viejo verranno a conoscenza della morte di Isabel, la cui bara in realtà verrà sigillata fuori dal paese, in modo che nessuno possa scoprire che la stessa in realtà è vuota.

Inigo piange sulla tomba di Isabel

Francisca e Isabel, per portare a termine il proprio piano al meglio, saranno aiutate da Inigo Maqueda, amante della Marchesa. Il giorno del funerale di Isabel tutti quanti saranno molto angosciati e turbati, durante la veglia a piangere sulla tomba della donna ci saranno Francisca, l'amante Inigo, Dolores e la cameriera Antonita.

Lo scopo di Isabel e Francisca sarà quello di far uscire allo scoperto Eulalia: quest'ultima rispunterà all'improvviso dal passato e perseguiterà le due donne tramite il suo scagnozzo Campuzano, con lo scopo di uccidere sia Francisca che la Marchesa, colpevoli di aver colpito anni prima la sua famiglia.

Eulalia Castro arriva a Puente Viejo

Durante il funerale di Isabel, il suo amante segreto Inigo cercherà di essere il più convincente possibile e piangerà molto, tra la gente si nasconderà anche il nemico Campuzano, ma nessuno lo noterà. Il piano di Donna Francisca sembrerà aver funzionato perfettamente, tanto che Eulalia, venuta a sapere della morte di una delle sue nemiche, si sentirà molto più tranquilla e penserà di essere pronta ad affrontare lei stessa la Montenegro.

Successivamente Eulalia Castro si recherà a Puente Viejo per regolare i conti con Francisca, ma al suo arrivo la attenderà una sorpresa: Isabel in realtà è viva e pronta a riceverla.