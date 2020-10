Secondo le ultime anticipazioni della soap opera Un posto al sole, nelle puntate che andranno in onda su Rai 3 da lunedì 19 a venerdì 23 ottobre ci saranno diversi colpi di scena interessanti e tante novità.

In particolare, Serena Cirillo e Leonardo saranno molto preoccupati perché sarà a rischio la vita del bambino che la donna porta in grembo. Intanto, l'uomo proverà sempre più disprezzo per la futura madre di suoi figlio che continuerà a cercare conforto tra le braccia di Filippo. Inoltre, Leonardo non sopporterà che quest'ultimo sia sempre tra i piedi.

Nel frattempo, Niko sarà sempre più in crisi, mentre invece sua madre riuscirà finalmente a parlare liberamente della sua truffa amorosa alle altre donne.

Per quanto riguarda Roberto, l'uomo continuerà a sedurre Lara che però vorrà una prova d'amore.

Filippo e Serena saranno sempre più vicini

Serena dopo aver avuto un malore per cui è stata trasportata in ospedale, riceverà la notizia che la sua gravidanza è a rischio. Intanto, tra Serena e Filippo ritornerà il sereno, in quanto i due metteranno da parte le loro divergenze e riaffioreranno i sentimenti di un tempo. Tutto ciò farà innervosire Leonardo che inizierà a disprezzare la donna che non troncherà i rapporti con il suo ex. Poco dopo, il personaggio interpretato da Miriam Candurro sarà sempre più preoccupato per le sorti del bambino che porta in grembo.

Leonardo inizierà ad odiare Serena

Nel frattempo, Giulia parlerà pubblicamente di ciò che le è accaduto su internet, in modo da mettere in guardia le altre donne riguardo alle truffe amorose.

Inoltre, anche il figlio della donna Niko non se la passerà bene, in quanto attraverserà un momento davvero difficile.

Poco dopo, Cirillo sarà in cerca di conforto e si avvicinerà a Sartori. Nel frattempo, Clara si ritroverà in un momento difficile in cui sarà molto vulnerabile e così chiederà aiuto ad un amico intimo.

Serena cercherà un confronto con Leonardo

Successivamente, Giulia si sentirà davvero bene dopo aver parlato pubblicamente della sua terribile esperienza. Invece, Serena cercherà un confronto con Leonardo per provare a capire il perché dell'odio nei suoi confronti.

Intanto, c'è chi non vorrà che Giulia continui a raccontare la sua esperienza riguardo la truffa amorosa e per lei ci saranno alcune conseguenze.

Infine, Roberto Ferri continuerà a corteggiare Lara che lo metterà alla prova per capire se il suo è un interesse sincero.

Non ci resta che aspettare la messa in onda dei prossimi episodi di Un posto al sole per scoprire ulteriori novità sulle vicende che hanno come protagonisti Serena Cirillo, Filippo Sartori e Leonardo. Intanto, per chi volesse rivedere le puntate precedenti di Upas dovrà accedere gratuitamente alla piattaforma gratuita di Rai play.