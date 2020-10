La prossima settimana di programmazione di Beautiful sarà ricca di avvenimenti, primo tra tutti il risveglio di Thomas dal coma.

Negli episodi in onda dall'1 al 7 novembre su Canale 5 il giovane finalmente riprenderà conoscenza, facendo tirare un sospiro di sollievo a tutti quanti. In particolare Thomas, interrogato sulla dinamica della caduta dalla scogliera, non denuncerà Brooke, mentre Bill andrà a trovarlo in ospedale dove cercherà di metterlo alle strette per fargli confessare di essere il responsabile della morte di Emma. Sarà Ridge a intervenire in difesa del figlio, scagliandosi contro il magnate, mentre tra Forrester e la moglie Brooke i nervi saranno sempre più tesi.

Trame di Beautiful: Thomas riprende conoscenza ma non accusa Brooke

Le anticipazioni di Beautiful relative agli episodi in onda dall'1 al 7 novembre annunciano che Thomas riprenderà conoscenza e piano piano potrà tornare ad una vita normale. Un gran sollievo per Ridge che, n queste ultime puntate, non ha potuto nascondere la sua angoscia per le sorti del suo primogenito. Il giovane, una volta sveglio, si ritroverà a dover rispondere alle domande del detective Sanchez, al quale dirà che la caduta dalla scogliera è stato un incidente.

A sorpresa dunque, il giovane non accuserà Brooke. Nonostante la dichiarazione del figlio, Ridge continuerà a puntare il dito contro la moglie, convinto che sia stata lei a spingere Thomas dal dirupo.

Beautiful, spoiler al 7 novembre: Ridge si scaglia contro Bill per difendere Thomas

Nel corso dei prossimi episodi, Ridge farà visita a Flo in carcere, dove lo stilista non esiterà a rinfacciare ala ragazza tutto il male fatto alla sua famiglia augurandole di marcire in galera. Bill invece, dopo aver saputo che Thomas è uscito dal coma, deciderà di andarlo a trovare in ospedale.

Il magnate sarà pronto a "inchiodare" Forrester jr per la morte di Emma e pertanto lo inviterà a confessare. La scena verrà vista da Ridge il quale, disposto a tutto pur di difendere il figlio, non esiterà a scagliarsi contro Bill Spencer.

Anticipazioni 1-7 novembre: Brooke contro Thomas

Nonostante Thomas abbia stranamente deciso di non accusare Brooke, quest'ultima non avrà nessuna intenzione di scusarsi con il figliastro.

Questo fatto non farà altro che peggiorare i suoi rapporti con Ridge. Thomas nel frattempo, si prometterà di guarire al più presto. Il ragazzo non vedrà l'ora di uscire dall'ospedale, convinto ancora una volta, di poter riallacciare i rapporti con Hope.

Liam intanto, manifesterà a Brooke tutta la propria preoccupazione riguardo al possibile ritorno a casa di Thomas. Spencer chiederà alla madre di Hope di tenere lontano Thomas dalla sua famiglia.