Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda dal 16 al 22 novembre su Canale 5, ci saranno tantissime novità e colpi di scena interessanti. In particolare, Ridge per il bene di suo figlio Thomas, farà uscire di prigione Flo. Quest'ultima andrà da Wyatt per farsi perdonare, ma sarà tutto inutile.

Intanto, Ridge e Brooke litigheranno, in quanto la donna non vorrà Thomas in casa. Lo stilista proprio a causa della lite andrà al Bikini e si ubriacherà.

Flo uscirà di prigione grazie a Ridge

Nelle puntate che andranno in onda questa settimana, Shauna chiederà a Ridge Forrester di accettare l'accordo di immunità per far uscire dal carcere Flo.

Lo stilista verrà messo con le spalle al muro e rifletterà seriamente sulla possibilità di far tornare Fulton in libertà. Intanto, quest'ultimo riceverà la visita inaspettata di Steffy in prigione.

Poco dopo, Ridge anche se non sarà pienamente d'accordo, deciderà di accettare la proposta di Shauna e concederà la libertà a Flo, per evitare che la deposizione della donna comporti conseguenze negative per il figlio Thomas.

Ridge e Brooke litigheranno a causa di Thomas

Poco dopo, Wyatt Spencer proverà a ricucire il rapporto con la sua ex Sally che però sarà ancora molto titubante. Nel frattempo, Flo andrà a trovare quest'ultimo e gli chiederà scusa per tutto il dolore che gli ha procurato a causa del crimine che ha commesso.

Intanto, Ridge e Brooke avranno una brutta lite, in quanto Logan vorrà che Thomas lasci la villa dei Forrester, invece l'uomo sarà contrario al volere della moglie. Inoltre, Ridge sarà completamente fuori di sé dopo la discussione e così andrà ad ubriacarsi al Bikini.

Ridge andrà ad ubriacarsi al Bikini

Successivamente, Shauna andrà alla villa dei Forrester per parlare con Brooke che però non vorrà ascoltarla e la caccerà via di casa in malo modo. Proprio per questo motivo, la madre di Flo deciderà di andare al Bikini dove incontrerà Ridge. Quest'ultimo in un primo momento non vorrà avere niente a che fare con la donna, ma poi finirà per ubriacarsi e cadrà nelle grinfie di Shauna.

Intanto, Flo vorrà chiarirsi con Wyatt, ma sarà tutto inutile in quanto lui non riuscirà più a fidarsi di lei.

Ridge si sveglierà nello stesso letto con Shauna

Il giorno seguente, Shauna porterà la colazione a letto a Ridge che si sveglierà nel letto della stanza sopra al bar Bikini. L'uomo non riuscirà a capire il motivo per cui è finito lì con Shauna.

Non ci resta che aspettare la messa in onda delle prossime puntate di Beautiful per scoprire ulteriori novità sulle famiglie Forrester, Logan e Spencer.

Intanto, per chi non avesse avuto modo di vedere tutti gli episodi durante il passaggio televisivo, potrà farlo in qualsiasi momento mediante la piattaforma gratuita di Mediaset play.