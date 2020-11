Beautiful torna con un nuovo episodio nel pomeriggio di sabato 7 novembre. L'appuntamento è come sempre su Canale 5 a partire dalle ore 13:40 e le trame riprenderanno dal momento in cui Ridge Forrester si sarà recato in carcere per parlare con Flo. Lo stilista vorrà capire cosa abbia portato Thomas a comportarsi in modo così sconsiderato e chiederà conto di questo proprio alla giovane Fulton. Quest'ultima gli parlerà delle minacce subite da Thomas, ma Ridge non sembrerà nutrire nessuna pietà per la ragazza, tanto da arrivare a scagliarsi contro di lei, accusandola di tutti i mali della sua famiglia.

Beautiful, anticipazioni: Ridge fa visita a Flo in carcere

Beautiful continua ad appassionare i telespettatori di Canale 5, soprattutto ora che i responsabili del rapimento e dell'occultamento della verità su Beth, dovranno pagare per gli errori commessi. Flo è in carcere e così anche Reese. Thomas invece, si starà riprendendo dopo la caduta dalla scogliera e sarà ancora a piede libero. Un fatto questo che non piacerà né a Brooke né a Bill Spencer. Il magnate infatti, non perderà occasione per ribadire che Thomas dovrà pagare per tutti i guai fatti passare a Hope e Liam. Intanto Ridge si sarà recato in carcere per poter parlare con Flo.

Trama 7 novembre: duro scontro tra Flo e Ridge

Nella precedente puntata Ridge ha ottenuto il permesso per far visita a Flo in prigione.

Dando uno sguardo alla trama del 7 novembre, si vedrà come lo stilista non perdere tempo per urlare in faccia tutto il suo disprezzo a Flo, la quale sarà conscia degli errori commessi. La ragazza, su espressa richiesta di Ridge, gli racconterà il motivo per cui ha taciuto la verità su Beth per tanto tempo ed emergerà quindi il coinvolgimento di Thomas nella vicenda.

Flo confesserà a Ridge delle minacce subite dal figlio e di come Thomas fosse diventato pericoloso, tanto che la stessa Flo ammetterà di essersi sentita in pericolo.

Beautiful, puntata 7 novembre: Ridge inveisce contro Flo

Una confessione quella di Flo, a cui Ridge non sembrerà voler credere. Lo stilista intende proteggere il figlio e vorrà aiutarlo ad uscire dal guaio in cui si è cacciato.

Il colloquio tra Flo e Forrester sarà molto duro e Ridge, prima di andarsene, non esiterà ad inveire contro la ragazza, promettendole di volersi assicurare che lei passi molti anni in carcere. Ridge dunque, non avrà nessuna intenzione di perdonarla. Dando uno sguardo alle prossime anticipazioni di Beautiful, si scoprirà invece che Bill farà visita a Thomas in ospedale, mettendolo alle strette riguardo alla morte di Emma.

Per scoprire se il giovane confesserà si dovrà attendere la messa in onda delle prossime puntate di Beautiful.