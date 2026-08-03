Importanti novità in arrivo nei palinsesti Mediaset a partire dal mese di settembre. L'azienda ha deciso di rivedere la programmazione di alcune trasmissioni di punta, con cambiamenti che riguardano sia il prime time sia il daytime. Tra le principali modifiche spiccano lo stop de La Promessa nella serata del sabato su Rete 4 e la riduzione dello spazio dedicato a Far Away, che dovrà fare i conti con il ritorno del daytime di Amici.

La Promessa si ferma nel prime time del sabato su Rete 4

La principale novità riguarda La Promessa, la soap opera spagnola che negli ultimi mesi ha trovato spazio anche nella prima serata del sabato su Rete 4.

Con l'inizio della nuova stagione televisiva, la serie non sarà più trasmessa in prime time. La soap continuerà regolarmente la sua programmazione quotidiana nella fascia preserale, ma gli appuntamenti serali del sabato verranno sospesi.

Una scelta che rientra nella riorganizzazione dei palinsesti autunnali di Mediaset, pronta a lanciare nuove produzioni e a ridefinire gli spazi delle reti generaliste.

Gli ascolti hanno influenzato la decisione

Lo stop della soap in prima serata arriva anche dopo risultati d'ascolto non sempre brillanti.

Le puntate del sabato di La Promessa hanno registrato dati discreti, ma senza riuscire a imporsi stabilmente nella sfida contro la concorrenza delle altre reti.

La soap ha mantenuto una platea fedele, ma i numeri ottenuti non sono stati sufficienti per confermare l'appuntamento settimanale nella fascia di maggior prestigio.

Mediaset avrebbe quindi deciso di concentrare il prodotto nella sua collocazione più forte, quella del preserale, dove continua a ottenere un seguito costante da parte del pubblico.

Far Away perde spazio nel daytime

Novità anche per Far Away, che da settembre subirà una significativa riduzione della durata.

Il programma dovrà infatti lasciare spazio al ritorno del daytime di Amici, uno degli appuntamenti più attesi della stagione televisiva. Di conseguenza, Far Away sarà trasmesso con puntate molto più brevi, della durata compresa tra 15 e 20 minuti.

La trasmissione continuerà comunque ad andare in onda, ma con una formula decisamente più compatta rispetto a quella vista nei mesi precedenti.

La nuova collocazione prima di Dentro la Notizia

Secondo la nuova programmazione, Far Away sarà collocato nella fascia che precede Dentro la Notizia, diventando un breve appuntamento di passaggio prima del programma di approfondimento.

Una scelta che consentirà a Mediaset di valorizzare il ritorno del daytime di Amici senza rinunciare completamente al format, che resterà comunque presente nel palinsesto quotidiano.

Mediaset ridisegna i palinsesti autunnali

Le modifiche confermano la strategia di Mediaset per la nuova stagione televisiva: rafforzare gli appuntamenti più seguiti e ottimizzare gli spazi disponibili durante la giornata.

Da un lato La Promessa continuerà a essere protagonista nel preserale, abbandonando però la prima serata del sabato; dall'altro Far Away resterà in onda con una durata ridotta per lasciare spazio al ritorno di Amici, uno dei programmi di maggiore richiamo del daytime.

Le prossime settimane serviranno a capire se la nuova organizzazione del palinsesto riuscirà a conquistare il pubblico e a migliorare i risultati d'ascolto delle reti Mediaset nella stagione televisiva autunnale.