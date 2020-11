Secondo le ultime anticipazioni della Serie TV turca DayDreamer - Le ali del sogno, nella prossima puntata che andrà in onda sabato 7 novembre su Canale 5 ci saranno diverse novità e colpi di scena davvero inaspettati. In particolare, Leyla Aydin sarà stanca di soffrire per Emre Divit e accetterà il corteggiamento del macellaio e modello Osman. Quest'ultimo sorprenderà la ragazza che ama con una proposta di matrimonio.

Allo stesso tempo, però, Sanem non sarà per niente d'accordo con la scelta della sorella, penserà che sia un po' avventata. Nel frattempo, il fratello del fotografo Can deciderà di compiere un gesto inaspettato per evitare che Leyla si fidanzi con un uomo che non ama.

Osman farà la proposta di matrimonio a Leyla

Nella prossima puntata di DayDreamer che andrà in onda sabato 7 novembre, Nihat verrà a sapere che Leyla sta con Osman. La ragazza, infatti, prenderà questa decisione perché stanca di soffrire per Emre. Darà una possibilità a Osman anche perché crede che nella vita del giovane Divit continui a esserci la perfida Aylin. Quest'ultima, infatti, le ha detto che sono tornati insieme.

Dunque la sorella di Sanem vorrà voltare pagina e deciderà di accettare il corteggiamento dell'aspirante attore e modello Osman, che sarà felicissimo di stare insieme a Leyla. Senza pensarci due volte, si presenterà a casa dei genitori della ragazza, dove avrà l'occasione di chiedere la mano della loro figlia.

Emre cercherà di far cambiare idea a Leyla

Intanto Sanem sarà molto preoccupata per la scelta affrettata della sorella. Infatti, l'aspirante scrittrice si convincerà che la segretaria stia affrettando i tempi solo perché arrabbiata con Emre. Quest'ultimo verrà a conoscenza dell'imminente fidanzamento tra Leyla e Osman direttamente da sua madre Huma.

Appena saputa la notizia, il giovane Divit correrà dalla sorella di Sanem e farà di tutto per convincerla a non fidanzarsi con un uomo che non ama. Vorrebbe spiegarle come stanno realmente le cose, ma la ragazza non vorrà sentire ragioni e a Emre non resterà che arrendersi.

Non resta che aspettare la messa in onda delle prossime puntate della serie tv turca DayDreamer per scoprire cosa succederà dopo il fidanzamento tra Leyla e Osman.

Intanto, per chi volesse recuperare i precedenti episodi delle serie con protagonista Can Yaman, può farlo in qualsiasi momento tramite la piattaforma gratuita Mediaset Play.