La Serie TV turca DayDreamer - Le ali del sogno in onda la domenica su Canale 5 continua a fare compagnia ai telespettatori. Nei prossimi episodi Can Divit (Can Yaman) dopo essere tornato a Istanbul rischierà la vita a causa di un incendio doloso appiccato da Yigit.

Il fotografo con molto coraggio si getterà tra le fiamme per non far bruciare un oggetto prezioso che Sanem Aydin (Demet Özdemir) gli diede prima della loro rottura.

DayDreamer, trame turche: Can vuole riconquistare Sanem

Dagli spoiler turchi relativi a ciò che accadrà nelle puntate che i fan italiani seguiranno prossimamente, si evince che dopo un anno di assenza Can rimetterà piede a Istanbul.

Quest’ultimo capirà che tutto è cambiato a seguito della sua partenza, ma soprattutto apprenderà che Sanem è finita in una struttura psichiatrica dopo essere stata lasciata da lui. Il fotografo disperato per aver fatto soffrire la sorella di Leyla, avrà intenzione di lasciare di nuovo la città. Nel contempo Aziz con la complicità di Mihiriban farà credere a Can di essere malato, e chiederà a Sanem di ospitarlo con la scusa di essere coinvolto con il progetto di CeyCey di riaprire la Fikri Harika dopo il fallimento. Can quando si renderà conto che il suo cuore continua a battere per la scrittrice deciderà di rimanere in Turchia, e si trasferirà nel capanno della casa della fanciulla. La secondogenita degli Aydin oltre a fingersi indifferente alla scelta del fotografo di non partire più, cercherà di pensare soltanto al fatto di essere stata nominata autrice dell’anno.

Purtroppo Sanem comincerà a parlare da sola ad alta voce, allo stesso modo di quando ebbe il crollo psicologico.

Intanto Can convinto che la sua ex fidanzata sia la donna della sua vita sarà deciso a riconquistarla. Per riuscire nel suo intento però il figlio maggiore di Aziz dovrà fare nuovamente i conti con Yigit, sempre presente nell’abitazione della scrittrice.

Quest’ultimo sarà ancora disposto a tutto per fare innamorare Sanem di lui, dopo averle fatto ottenere un enorme successo con la pubblicazione del suo romanzo.

Huma perde i sensi, Yigit distrugge il capanno del fotografo per cancellare le prove della sua colpevolezza

A questo punto il fotografo desterà parecchia preoccupazione all’editore, quando gli farà intendere di aver recuperato alcuni file video della notte in cui lui gettò il diario di Sanem tra le fiamme per incolparlo.

Yigit ancora una volta ascolterà i consigli di Huma, l’unica persona a conoscenza delle sue menzogne, compresa la messinscena attuata dopo il suo ricovero in ospedale a causa dell’aggressione di Can. Quest’ultimo ordinerà a Emre di seguire Yigit, proprio nell’istante in cui si recherà nei pressi del capanno in cui soggiorna il fotografo e cercherà di forzare la serratura per rubare il cd incriminato senza riuscirci. Huma quando Emre chiamerà il fratello per smascherare Yigit si recherà a casa di Mihriban: quest’ultima e la madre di Can in passato si presero una cotta per Aziz.

La signora Divit sconvolta per aver appreso che il padre dei suoi figli è tornato con il suo primo amore, perderà i sensi nell'istante in cui sarà in procinto di bussare alla porta della coppia.

Emre e Can presteranno soccorso alla madre, invece Yigit coglierà l’occasione al volo per dare alle fiamme il capanno del fotografo e distruggere le prove in grado di dimostrare la sua colpevolezza. Ad accorgersi dell’incendio grazie a Bulut sarà Can, che per salvare la bandana che Sanem gli regalò come simbolo della loro relazione si getterà tra le fiamme.