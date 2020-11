Secondo le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno, nelle prossime puntate Leyla deciderà di lasciare la Fikri Harika per inseguire il sogno di diventare una cantante. Emre sarà geloso del suo maestro di musica, in quanto l'uomo mostrerà di avere un debole per la sorella di Sanem.

Emre lascia il negozio degli Aydin

Nelle prossime puntate, Emre avrà molta difficoltà ad adattarsi alla sua nuova vita nel quartiere di Leyla. In particolare, il giovane lavorerà al negozio di famiglia e questo porterà la famiglia Aydin a rivalutarlo. Nonostante il minore dei Divit sia riconoscente per l'aiuto dei suoi suoceri, il fratello di Can accetterà il lavoro in una concessionaria come venditore.

Il nuovo impiego sembrerà essere quello dei suoi sogni, in quanto Emre è molto bravo nella vendita, ma il suo rapporto con il capo si farà problematico e lo costringerà a licenziarsi. A quel punto, Nihat e Mevkibe proveranno a consolare la giovane coppia e regaleranno una lezione di tango a Leyla ed Emre, così da permettergli di trascorrere del tempo insieme.

Leyla riprende le lezioni di canto

Leyla ed Emre vivranno un momento molto difficile della loro vita. La Fikri Harika è stata rimessa in piedi, ma i due giovani non sentono più di far parte dell'azienda. Leyla vorrebbe dare una svolta alla sua vita e prende in considerazione l'idea di tornare a cantare, in quanto ha sempre avuto una passione per questa disciplina.

La coppia, inoltre, penserà al futuro e in particolare deciderà di avere un figlio quanto prima. Anche Emre parteciperà al progetto di Leyla e creerà uno studio di registrazione utilizzando un vecchio negozio di Muzzafer. A quel punto, la sorella di Sanem sarà felice di ricontattare il suo vecchio maestro per riprendere qualche lezione di canto.

Il maestro di Leyla ci prova con lei

Il maestro di musica di Leyla mostrerà fin da subito di avere un debole per lei e questo non passerà inosservato agli occhi di Emre. L'uomo, infatti, si lascerà andare a molti complimenti per la sua allieva. Divit sceglierà di non rivelare a Leyla le sue sensazioni riguardo il maestro di canto.

L'uomo inviterà la coppia a una serata musicale e i due sceglieranno di invitare anche Can e Sanem. A un certo punto, il musicista invita la maggiore delle Aydin sul palco per chiederle di cantare un brano. Nonostante all'inizio sia presa dalla timidezza, Leyla accetterà l'invito e inizierà a intonare la canzone. Nonostante la felicità per la performance della sua fidanzata, Emre sarà ancora una volta infastidito dall'atteggiamento del maestro di musica. Per evitare che Leyla continui le sue lezioni con quell'uomo, il minore dei Divit farà di tutto per costruire quanto prima lo studio di musica dove la giovane potrà esercitarsi.