Grandi colpi di scena si attendono per tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip, i quali hanno appreso che il reality show non terminerà come previsto i primi di dicembre. Mediaset, visto il grande successo in termini di ascolti, ha deciso di prolungare il programma fino al 15 febbraio 2021, giorno in cui è stata fissata la finale. Il programma Tv condotto da Alfonso Signorini è ormai una roccaforte in grado di competere con la rete ammiraglia della Rai. In un primo momento, dopo aver ipotizzato si potesse trattare di uno scherzo, i vipponi non hanno preso bene il prolungamento del programma e, ad oggi, non si è certi che tutti accettino di proseguite l'esperienza.

GF vip: chi abbandona?

La vip che più di tutti ha manifestato il maggior malessere in merito è stata Elisabetta Gregoraci che, già al termine della diretta, ha espresso l'intenzione di abbandonare il reality. "Per chi ha dei figli il percorso è diverso", così Elisabetta si esprime in maniera del tutto confidenziale con la coinquilina Adua del Vesco. Altri concorrenti pronti a varcare la porta rossa sembrerebbero essere Dayane Mello, Enock e Francesco Oppini. Dello stesso avviso della Gregoraci è Dayane Mello che vorrebbe riabbracciare sua figlia Sofia. Francesco Oppini vorrebbe invece abbandonare la casa più spiata d'Italia per risolvere delle questioni prettamente lavorative, e ammette che se avesse saputo dall'inizio che il programma fosse stato prolungato avrebbe addirittura rinunciato a presenziare.

Enock, invece, si sente già in riserva e al momento sembrerebbe il più papabile all'eliminazione.

Spoiler GF: per Alfonso Elisabetta resta

Notizia dell'ultima ora è un'intervista de La Stampa al presentatore del Gf Vip. Alfonso Signorini svela che a restare nella casa saranno sicuramente Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini.

La prima riceverà una telefonata dal figlio Nathan Falco e, secondo Alfonso, la stessa deciderà di rimanere proprio in virtù del dialogo che potrà avere con il piccolo Briatore. Francesco Oppini, secondo Signorini, rimarrà invece in quanto non riuscirebbe a stare lontano da Tommaso Zorzi. Meno speranze da parte del presentatore per Enock.

GF VIP raddoppia: in onda nuovamente di venerdì

La fiction di Canale 5, "Il silenzio dell'acqua" ha disatteso le aspettative contro The Voice Senior, permettendo alla concorrenza di portare a casa un ottimo risultato, soprattutto sul pubblico giovane. Ragion per cui Mediaset è corsa ai ripari modificando nuovamente i palinsestii, gli appuntamenti con il Gf Vip raddoppieranno nuovamente già da venerdì 4 dicembre.