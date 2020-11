Continua la programmazione della soap tv americana campione di ascolti Beautiful, che ogni settimana su Canale 5 è pieno di colpi di scena. Secondo le anticipazioni televisive degli episodi in onda da lunedì 9 a sabato 14 novembre, Brooke non porgerà le sue scuse a Thomas e Ridge sarà sempre più preoccupato per il figlio, in quanto Bill proseguirà con le sue indagini sulla morte di Emma Barber. Inoltre Brooke non vorrà in alcun modo concedere a Thomas la possibilità di tornare in famiglia e si alleerà con Bill.

Brooke non porge le scuse a Thomas

Nella puntata di Beautiful di lunedì 9 novembre, Bill avrà le prove che dimostrano la colpevolezza di Thomas nella morte di Emma Barber.

A confermare questa tesi ci sarà anche la testimonianza di Flo a Ridge. Brooke intanto proseguirà nel suo rifiuto a porgere le scuse a Thomas. Nell'episodio di martedì 10 novembre, il giovane Forrester non vedrà l'ora di lasciare l'ospedale. Con il supporto del padre che è sempre rimasto al suo fianco, avrà come unico desiderio quello di tornare a svolgere la sua vita tranquillamente. Il Forrester senior temerà quello che il figlio dovrà sopportare da adesso in poi, soprattutto considerata l'ostilità di Brooke e la confessione di Flo.

Ridge è preoccupato per Thomas

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 11 novembre, Donna e Katie dubiteranno sul fatto che il matrimonio di Brooke con Ridge [VIDEO] resisterà a questa ennesima dura prova.

Ridge infatti sarà pienamente convinto del fatto che la moglie ha spinto Thomas deliberatamente e che di conseguenza non si è trattato di un casuale incidente. Nella puntata di giovedì 12 novembre, Ridge cercherà di capire se Thomas è realmente coinvolto nella morte di Emma Barber. La preoccupazione del Forrester Senior è che se è vero che non l'ha uccisa, però potrebbe essere accusato di omissione di soccorso se venisse conclamato che la sera del tragico incidente d'auto era nei paraggi.

Bill indaga per trovare prove per incastrare Thomas

Secondo le trame di venerdì 13 novembre si scoprirà che Thomas ha cancellato dal Gps della sua auto la cronologia dei suoi spostamenti, gli stessi che Bill sta cercando per inchiodarlo alle sue responsabilità. Quello che non saprà lo Spencer è che il giovane Forrester ha già fatto sparire tutto per evitare di avere dei problemi con la giustizia.

Nell'episodio di sabato 14 novembre, Brooke consentirà a Bill di entrare nel garage per poter portare avanti le sue indagini. La Logan vorrà che Thomas paghi per tutto il male che ha procurato alla sua famiglia. Ridge per tutta risposta le imporrà di chiedere perdono al figlio e inoltre insisterà perché quest'ultimo possa essere accolto nuovamente in famiglia. Brooke non avrà alcuna intenzione di fingere simpatia per Thomas e stringerà un'alleanza con Bill Spencer.