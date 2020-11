Per allineare le puntate che hanno subito dei cambiamenti a causa dell'emergenza Covid, Un posto al sole andrà in onda con due episodi il giorno 20 novembre. Nelle prossime puntate, Rossella si affiderà al professore Volpicelli per la tesi, ma qualcuno potrebbe ostacolare questo progetto. Niko riuscirà a ribellarsi a Susanna e le chiederà di lasciarlo in pace.

Previsto un doppio episodio per Un Posto al Sole il 20 novembre

Continua l'appuntamento giornaliero con Un Posto al Sole in cui, dopo aver fermato la produzione a causa dell'emergenza Covid, gli episodi sono diventati 'senza tempo'. Le puntate, infatti, sono state trasmesse dal punto in cui si erano interrotte prima della situazione di emergenza e, quindi, non contengono alcun riferimento relativo al contesto temporale.

Di conseguenza, da qualche settimana la soap opera trasmette ogni giorno un episodio scollegato dagli altri. Infatti, qualche tempo fa, una puntata è saltata a causa di una comunicazione importante dal Parlamento e non è ancora stata recuperata.

Per allineare le puntate, Rai 3 ha deciso di proporre due episodi della fiction il giorno venerdì 20 novembre. Un posto al Sole, infatti, inizierà alle ore 20:20 e andrà avanti con due puntate occasionalmente per quella sera. Questo permetterà alla soap di rimettersi in pari, ma gli episodi continueranno a non avere un preciso contesto temporale. La situazione potrebbe tornare alla precedente condizione il prima possibile, anche se per adesso non ci sono notizie a riguardo.

Anticipazioni puntate dal 23 al 27 novembre

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, Rossella e Patrizio riusciranno a essere uniti come un tempo e faranno nascere il figlio di Clara. Michele si dividerà tra il dispiacere causato da Silvia e il suo voler essere un giornalista. Cotugno riuscirà a liberarsi di Cinzia, ma lei gli dirà qualcosa di molto inquietante.

Patrizio sentirà il peso della presenza di Ilaria e Rossella riuscirà a essere più convinta di sé. Rossella deciderà di affidarsi al professore Volpicelli per la tesi, ma qualcuno potrebbe rappresentare un ostacolo per lei.

Intanto, Michele e Vittorio faranno una trasmissione che avrà come tema l'inclusione delle minoranze, urtando la sensibilità di alcuni estremisti.

Niko minaccerà Susanna di allontanarsi da lui e manifesterà il suo malumore anche sul lavoro. La sua famiglia sarà molto preoccupata della sua condizione, in quanto il ragazzo sembrerà essere fuori controllo. Michele e Silvia continueranno a non capirsi. Fabrizio penserà di non dover più avere a che fare con Roberto, ma quest'ultimo e Lara riprenderanno ad attaccarlo.