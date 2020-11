Continua su Canale 5 la programmazione della soap tv iberica Una vita. Secondo le anticipazioni degli episodi in onda da domenica 29 novembre a venerdì 4 dicembre, Mauro riceverà una soffiata su dove possa essere stata nascosta Marcia, ma si rivelerà sbagliata. Inoltre Emilio racconterà a José tutta la vicenda di Valdeza e Ledesma e il ragazzo gli prometterà il suo aiuto. Il rapporto tra Carmen e Lolita, invece, sarà sempre più teso e la moglie di Ramon non sarà più disposta a tollerare l'esuberanza della ragazza.

Mauro crede che Ursula sia coinvolta nella scomparsa di Marcia

Nelle puntate di Una vita che saranno trasmesse dal 29 novembre al 4 dicembre, Fabiana proverà a far riappacificare Lolita e Carmen, nonostante le due donne non ne abbiano la benché minima intenzione.

Emilio intanto sarà triste per sua madre e Cinta tenterà in qualche modo di stargli vicino per sollevargli il morale. In tutto questo Mauro proseguirà le sue indagini in merito alla sparizione di Marcia e interrogherà Ursula, che negherà ogni suo addebito nella vicenda. Nel frattempo Genoveva proverà a farsi dire da Felipe delle informazioni utili su Mauro. Dal canto suo, l'ex poliziotto riferirà all'Alvarez Hermoso che secondo lui dietro la scomparsa della sua fidanzata ci possa essere Ursula.

Mauro ha una soffiata su dove hanno nascosto Marcia

In base alle anticipazioni televisive degli episodi in onda fino a venerdì 4 dicembre, Ramon ripartirà in quote uguali i dividendi delle assicurazioni La Tizona.

Intanto proseguiranno senza soste le liti tra Carmen e Lolita, con la ragazza che mostrerà sempre più intolleranza verso la suocera. Invece Carmen proverà a essere molto paziente. Nel frattempo José vedrà Emilio turbato e cercherà di farsi raccontare cosa è successo. In tutto questo Mauro, grazie a una soffiata, riuscirà a trovare un indizio su dove possa nascondersi Marcia [VIDEO].

L'uomo si recherà in un magazzino situato nei sobborghi con la voglia di salvare la donna e di ricongiungerla a Felipe.

Emilio dice a José tutta la verità

Negli episodi in onda da domenica 29 novembre a venerdì 4 dicembre, la polizia irromperà con Mauro e Felipe in un magazzino, ma non ci sarà alcuna traccia della donna brasiliana.

Emilio racconterà a José la vicenda di Valdeza e il ricatto di Ledesma e il ragazzo prometterà all'amico che lo aiuterà a venire fuori dalla sua difficile situazione. A proposito di Ledesma, l'uomo imporrà a Felicia di fissare entro 30 giorni la data del matrimonio. Infine Lolita e Carmen saranno sempre più in rotta di collisione, specie dopo il rifiuto della moglie di Ramon di mettere in scena un sogno della ragazza secondo i riti di Cabrahigo. Carmen ha sempre compiaciuto la nuora, ma non sembrerà più disposta a tollerare le sue intemperanze.