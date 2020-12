La favola di Eki, nome d’arte di Kam Cahayadi, è diventata realtà ad All Together Now. L’artista di strada indonesiano ha vinto la terza edizione del programma televisivo condotto da Michelle Hunziker superando in finale Dalila Cavalera. Visibilmente emozionato il trentatreenne di Giacarta è scoppiato in lacrime. Un momento toccante che ha coinvolto anche la conduttrice televisiva ed i giudici del talent show di Canale 5 che Eki è riuscito a mettere d’accordo a suon di performance da brividi.

Entusiasta anche il ‘muro’ di All Together Now che ha valutato le esibizioni dell’indonesiano quasi sempre con punteggi altissimi.

Un trionfo che permette al trentatreenne di incassare il premio da 50.000 euro e potrebbe segnalare la svolta della carriera dell’indonesiano, che finora si è divisa tra l’attività di youtuber e le esibizioni in Piazza Duomo a Milano. “Ancora non ci credo, è un sogno che si realizza. Ho fatto di tutto per arrivare qui, è il giorno più bello della mia vita” - ha chiosato Eki.

Eki fa commuovere Michelle Hunziker dopo il trionfo ad All Together Now

Fino a poco tempo fa era possibile incrociare Eki in Piazza Duomo mentre improvvisava dei mini concerti che richiamavano l’attenzione degli appassionati di musica. Tanti apprezzamenti tra selfie e video fino alla grande chance di esibirsi davanti al muro di All Together Now e di essere valutato da una giuria composta da quattro cantanti di successo: Rita Pavone, Francesco Renga, J Ax ed Anna Tatangelo.

“Sono l’ultimo di sei figli e quando mia madre è morta tutto è cambiato. Papà è andato in depressione e mia sorella è dovuta andare a lavorare per permetterci di vivere dignitosamente” - ha raccontato il trentatreenne originario di Giacarta che ha sposato un’italiana. “L’ho conosciuta quando cantavo in Indonesia, ora il mio palcoscenico è Piazza Duomo.

Sono un artista di strada e tutti giorni mi esibisco lì”.

L'artista di strada si assicura il premio da 50mila euro, seconda Dalila Cavalera

Prima di iniziare la sua avventura ad All Together Now Eki, nome d’arte di Kam Cahayadi, aveva riferito che sperava di vincere il premio da 50.000 euro per aiutare la sua famiglia. Durante il suo percorso nel talent show l’indonesiano ha stupito i giudici per le sue capacità vocali ma anche per il coraggio mostrato quando è stato chiamato a cantare brani in italiano.

In occasione dell’ultimo atto del programma televisivo di Canale 5 il trentatreenne ha esordito con una cover di Billie Jean di Michael Jackson per poi presentare i brani Man in The Mirror, Tappeto di fragole e concludere con un applaudito duetto con Rita Pavone.

Al secondo posto del talent condotto da Michelle Hunziker si è classificata Dalila Cavalera mentre sul terzo gradino del podio è salito Savio Vurchio. “Con cinquantamila euro la mia vita cambia totalmente” - ha commentato Eki che subito dopo il trionfo ha contattato telefonicamente la moglie per condividere con lei l’emozione della vittoria. “Ho vinto per la nostra famiglia, il nostro futuro” - ha chiosato l’artista di strada.