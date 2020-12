Arrivano le anticipazioni settimanali della soap opera italiana Un posto al sole, ambientata in un lussuoso condominio situato a Posillipo, un quartiere residenziale di Napoli. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 14 al 18 dicembre 2020, tutti i giorni su Rai 3 a partire dalle ore 20:45.

Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno alla punizione che Rossella deciderà di infliggere a Vittorio e Patrizio, ai piani di Roberto per distruggere le finanze di Marina, alle indagini condotte da Guido per scoprire chi ha inviato la lettera a Massaro, ai tentativi di Niko di riavvicinarsi a suo figlio e al momento di sconforto di cui sarà vittima Marina.

Rossella vorrebbe punire Patrizio

Le anticipazioni di Un posto al sole segnalano che Patrizio cercherà in tutti modi di parlare con Rossella nella speranza che la giovane possa perdonarlo. Niko tenterà di recuperare il suo rapporto con Jimmy, mentre Mariella darà a Guido una bella notizia. Il Dal Bue però non accoglierà la novità nel migliore dei modi e non sarà neanche felice di avere Sasà come baby sitter improvvisato. Nel frattempo, Marina si rivolgerà a Roberto per salvare le sue attività, senza sapere che in realtà non farà altro che peggiorare la sua situazione economica. Barbara sorprenderà negativamente Alberto, spingendo l'uomo a cercare in tutti i modi di rimediare al suo passo falso.

Marina chiede aiuto a Roberto

Rossella escogiterà un piano crudele per punire Patrizio e Vittorio per averle mentito.

Alla fine però le sue azioni le si ritorceranno contro miseramente. Jimmy ideerà un piano insieme a Bianca per trascorrere tutti insieme le vacanze di Natale alla Terrazza. Grazie all'aiuto inaspettato di una vecchia amica, Ferri continuerà a tramare nell'ombra per rovinare definitivamente Marina, Fabrizio e i Cantieri. Dopo aver ricevuto una visita di Susanna, Niko inizierà a riflettere sul loro rapporto e su come è finita la loro relazione amorosa.

Scossa dalla crisi dei Cantieri e da una nuova provocazione di Alberto, Marina si allontanerà da Fabrizio, sprofondando nello sconforto.

Un incontro inaspettato al Vulcano spingerà Silvia a riflettere sul suo comportamento al lavoro e in famiglia. Cotugno continuerà a soffrire perché Bice non contraccambia i suoi sentimenti, mentre Guido cercherà di capire chi è il mittente della lettera che è stata inviata a Massaro.

Niko riceverà un'importante notizia da Ugo, mentre Roberto sarà in procinto di mettere in atto l'ultima parte del suo piano contro Marina. Dopo aver scoperto il possibile autore della lettera, Guido e Cerruti lo interrogheranno nella speranza di sapere nuove informazioni.