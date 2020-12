Il nuovo appuntamento con il serale del Grande Fratello Vip è in programma giovedì 31 dicembre. Le anticipazioni rivelano che in prime time su Canale 5 andrà in onda una puntata speciale del reality show condotto da Alfonso Signorini che sarà un vero e proprio "veglione" di fine anno, ricco di ospiti e sorprese. Tanti i nomi che sono circolati nel corso di questi giorni, tra cui quello di Andrea Damante, ex tronista di U&D e in passato protagonista del reality show Mediaset. Tra i nomi confermati, invece, vi sono quelli di Pupo e Cristiano Malgioglio.

Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 31 dicembre: sarà uno show di fine anno

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla serata speciale del GF Vip del 31 dicembre rivelano che sarà una puntata dedicata solo ed esclusivamente al divertimento e al puro intrattenimento.

I "vipponi", infatti, non saranno chiamati a fare nuove nomination e non ci sarà nessuna eliminazione dalla casa. Sarà un vero e proprio show di fine anno che avrà come scopo quello di accompagnare il pubblico di Canale 5 verso l'arrivo del 2021.

Tanti gli ospiti che saranno presenti in studio a questo party di fine anno, tra cui Pupo e Cristiano Malgioglio che per l'occasione torneranno a esibirsi dal vivo e smetteranno per una serata i panni rispettivamente di opinionista ed ex concorrente di questo Grande Fratello Vip.

Non ci sarà Andrea Damante nello speciale GF Vip del 31 dicembre

Tra i nomi circolati vi era anche quello dell'ex tronista Andrea Damante: a fare un po' di chiarezza sul suo conto è stato Alfonso Signorini che, in una diretta social con "Casa Chi", ha svelato che non farà parte del cast dello speciale in onda il 31 dicembre.

Niente da fare, quindi, per tutte le fan del deejay veronese che speravano di poterlo rivedere in azione a distanza di anni dalla sua partecipazione al reality show Mediaset, dove riuscì a essere uno dei protagonisti indiscussi di quella edizione, complice anche la sua storia d'amore con Giulia De Lellis.

Il ritorno di Valeria Marini e Rita Rusic al GF Vip

Inoltre, le anticipazioni dello speciale di fine anno del Grande Fratello Vip rivelano che ci saranno anche due ex concorrenti del reality che torneranno in scena per una serata. Trattasi di Valeria Marini e Rita Rusic, le due "nemiche amiche" accomunate da una storia d'amore con Vittorio Cecchi Gori.

La serata del 31 dicembre in onda su Canale 5, inoltre, sarà animata anche dalla musica dal vivo dei The Kolors, la band lanciata dal talent show Amici di Maria De Filippi e capitanata dal giovane Stash, da qualche settimana diventato padre per la prima volta.