Giovedì 17 dicembre la ABC trasmetterà l'ultima puntata di Grey's Anatomy 17 prima della lunghissima pausa invernale. Il finale autunnale del medical drama, come di consueto per i telefilm targati Shonda Rhimes, porterà in scena numerose novità per tutti i protagonisti. A circa una settimana dalla messa in onda, il sito web Spoiler Tv ha rilasciato la trama e il promo ufficiale del sesto episodio.

Grey's Anatomy 17, anticipazioni finale autunnale: Meredith potrebbe uscire dallo stato di incoscienza

La nuova puntata di Grey's Anatomy 17, in onda in America il 17 dicembre, si intitolerà "No Time for Despair" e rappresenterà l'ultimo appuntamento dell'anno con il medical drama.

Scritto da Felicia Pride e diretto da Pete Chatmon, il sesto episodio fugherà gran parte dei dubbi rimasti in sospeso nelle precedenti puntate e darà vita ad un clamoroso cliffhanger che lascerà il pubblico con il fiato sospeso fino a marzo. In particolare, come mostrato nel promo ufficiale, pare che la protagonista, dopo un lungo periodo di incoscienza, riuscirà finalmente a riprendere i sensi. Negli ultimi minuti del trailer, infatti, Meredith Grey sobbalza sul letto nel quale ha trascorso gran parte della stagione e apre gli occhi. Un particolare, quest'ultimo, che potrebbe anticipare un considerevole miglioramento dello stato di salute della dottoressa Grey.

Il Grey Sloan Memorial fa fronte a un'ondata di casi Covid-19

In attesa di scoprire se le condizioni mediche della protagonista miglioreranno davvero o si tratterà solamente di un episodio isolato, gli spoiler su Grey's Anatomy 17x06 annunciano numerose novità anche per l'assetto interno del Grey Sloan Memorial.

L'ospedale diretto da Miranda Bailey, che nel corso del quinto episodio ha perso la madre, dovrà infatti far fronte a nuove pressioni scaturite dall'arrivo di un enorme numero di pazienti affetti da Covid-19. Quando il Seattle Press non avrà più posti disponibili, infatti, il Grey Sloan assumerà il controllo del protocollo-interventi. Nel frattempo, Amelia Shepherd ed Owen Hunt affronteranno una delle operazioni più complesse della loro intera carriera.

Station 19 e Grey's Anatomy crossover: una trama condivisa legherà le due serie tv

Se la sinossi non offre ulteriori spunti, il promo del sesto episodio di Grey's Anatomy 17 chiarisce che l'ultima puntata dell'anno porterà in scena un crossover con Station 19. Un caso medico particolarmente complesso, infatti, richiederà l'impegno congiunto dei protagonisti delle due Serie TV.

In particolare, quando un incendio colpirà una casa dove si trovano due ragazze rapite, il team capitanato da Maya Bishop collaborerà con l'equipe guidata da Miranda Bailey per far fronte alla difficile situazione. Guest star del finale autunnale del medical drama saranno, infatti, Stefania Spampinato nel ruolo di Carina DeLuca e Jay Hayden come interprete del paramedico Travis Montgomery.

Questi, dunque, gli ultimi spoiler sul nuovo episodio di Grey's Anatomy. Chiudiamo con il trailer ufficiale della sesta puntata.