In Beautiful le prossime puntate in onda su Canale 5 saranno ricche di colpi di scena. Brooke avrà un momento di cedimento e bacerà Bill Spencer, poco prima delle nozze tra Zoe e Thomas. Il tutto verrà filmato di nascosto da Shauna la quale, inizialmente, non vorrà utilizzare la compromettente prova per non rovinare la vita di Katie. In seguito, Quinn verrà a sapere dell'esistenza del video e cercherà di convincere l'amica a mettere fuori gioco Brooke una volta per tutte.

Beautiful, spoiler americani: Bill e Brooke si baciano

In Beautiful, i continui dissapori tra Ridge e Brooke continueranno per lungo tempo.

I due non si troveranno d'accordo su Thomas e, mentre Logan insisterà sulla pericolosità del giovane, Ridge invece continuerà a prendere le difese del figlio. In questo clima di tensione, Bill Spencer starà vicino a Brooke. In un momento di debolezza, poco prima delle nozze tra Thomas e Zoe, tra Bill e Brooke scatterà un bacio. Un solo momento che non avrà un seguito, visto che lei si dichiarerà innamorata di Ridge mentre lui di Katie. Peccato che i due, non visti, saranno stati ripresi da Shuana.

Beautiful, anticipazioni: Shauna riprende il bacio tra Bill e Brooke

La madre di Flo, assisterà a quell'unico bacio tra Bill e Brooke e non perderà tempo per riprendere la scena con il suo cellulare. Shuana potrebbe utilizzare quelle immagini contro di loro e smascherarli, ma la donna deciderà di tacere sulla questione per non fare del male a Ridge e Katie.

Quest'ultima infatti, sarà l'unica delle Logan ad aver mostrato comprensione per Flo e ad aver apprezzato il gesto di generosità della ragazza.

Beautiful, prossime puntate: Shuana userà il video contro Bill e Brooke?

Nel prosieguo delle trame di Beautiful, Quinn aggiornerà Shauna su quanto accaduto il giorno delle nozze tra Zoe e Thomas e di come il ragazzo sia stato smascherato di fronte a tutti.

La moglie di Eric non perderà occasione per commentare la reazione di Brooke, la quale sembrerà aver vinto ancora una volta. Ridge infatti, si renderà conto che la moglie aveva ragione su Thomas e la vittoria di Brooke non andrà giù a Quinn che riterrà Logan un'abile manipolatrice. Durante il suo sfogo, Quinn ricorderà a Shuana come in passato, Brooke non abbia esitato a rubare il marito Bill alla sorella.

A questo punto, Shuana confesserà all'amica di essere in possesso di un video compromettente sui due e sarà a questo punto che la madre di Wyatt insisterà affinché l'amica mostri il filmato a Katie e Ridge, mettendo fuori gioco Brooke una volta per tutte. Shuana si farà convincere? Per scoprirlo, bisognerà attendere le prossime anticipazioni di Beautiful.