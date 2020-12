Proseguono le news riguardanti DayDreamer - Le ali del sogno provenienti dalla Turchia: le anticipazioni delle prossime puntate della soap svelano che la tanto attesa riappacificazione tra Can e Sanem non segnerà il lieto fine per la coppia. I due innamorati, decisi a partire per due anni prima di convolare a nozze, avranno un grave incidente in auto. Mentre la giovane Aydin si riprenderà in fretta, diversa sarà la situazione per il maggiore dei fratelli Divit. Can starà in coma per lungo tempo e le conseguenze saranno terribili.

Can e Sanem decidono di partire per due anni

Dopo lunghe tribolazioni, finalmente Can e Sanem si riappacificheranno: i due capiranno che il loro amore non si è mai spento e ritroveranno l'antica complicità.

Aydin ricomprerà al suo innamorato la barca da lui stesso venduta per salvare le sorti della Fikri Harika e riceverà una proposta interessante dal fotografo. Divit maggiore chiederà alla scrittrice di partire per due anni in giro per il mondo sull'imbarcazione prima di rientrare a Istanbul e convolare poi a nozze. Sanem accetterà, desiderosa di non perdere più il suo fidanzato, ma andrà incontro alle resistenze dei suoi genitori.

Gli Aydin, e in particolare Nihat, non approveranno le scelte della figlia che però andrà avanti con la sua decisione. Gli amici dell'agenzia di pubblicità decideranno di fare una festa in onore dei due ragazzi prima che questi partano, avendo sempre sostenuto il ritorno di fiamma per la coppia. Can, però, noterà che la fidanzata ha uno sguardo triste avendo litigato con i suoi genitori e dopo la festa decideranno di andare a parlare con gli Aydin per chiarire la situazione.

Grave incidente stradale per la coppia

Mentre i due saranno in auto accadrà l'impensabile: un grosso mezzo di trasporto si schianterà con l'auto di Can. I due ragazzi verranno trasportati di urgenza in ospedale. Sanem si sveglierà presto con pochi lividi e con il collare per via del colpo preso ma sarà incontenibile perché desiderosa di sapere che fine abbia fatto il suo fidanzato.

Purtroppo le condizioni di Can saranno gravi: il fotografo sarà in coma e i medici daranno informazioni poco rassicuranti circa il suo stato di salute.

Sanem sarà disperata ma questo sarà solo l'inizio di un nuovo periodo terribile per la dolce scrittrice. Can, dopo un periodo in ospedale durante il quale la giovane le starà accanto, si risveglierà dal coma ma qualcosa in lui sarà cambiato profondamente.

Le prossime anticipazioni riguardanti DayDreamer avranno dei risvolti inaspettati e lasceranno i fan della soap turca con la bocca aperta: Divit avrà perso la memoria, ma quella relativa solo agli ultimi due anni.