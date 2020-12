Prosegue l'appuntamento con le notizie su DayDreamer - Le ali del sogno, la serie televisiva turca che viene trasmessa in Italia da Mediaset. Le anticipazioni turche, che riguardano le puntate in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che Can Divit si prenderà gioco di Sanem Aydin. Quest'ultima deciderà così di allontanarsi dal fotografo, il quale in seguito fingerà uno svenimento.

Le anticipazioni turche di DayDreamer: Can torna a Istanbul e vuole incastrare Yigit

Can (Can Yaman), dopo essere stato lontano per un anno, rientrerà a Istanbul per stare vicino a suo padre Aziz. Inoltre, il maggiore dei Divit farà tutto il suo possibile per dimostrare che è stato Yigit a sabotare la sua storia d'amore con Sanem (Demet Ozdemir).

Le anticipazioni delle puntate turche di DayDreamer, raccontano che il fotografo farà sapere al fratello di Polen di avere un filmato che mostra il momento in cui ha distrutto il libro dell'aspirante scrittrice. A questo punto l'editore penserà bene di introdursi illegalmente nella casa nel bosco di Can per impadronirsi del video: Yigit sceglierà di scatenare un incendio senza farsi tanti scrupoli. Tuttavia il fuoco non impedirà al primogenito dei Divit di recuperare il foulard di Sanem, l'unico ricordo che gli è rimasto del loro amore tanto ostacolato. Sanem correrà immediatamente in aiuto dell'ex fidanzato per medicargli una piccola scottatura al braccio, causata dalle fiamme.

Sanem ferisce alla testa Can, lui finge di svenire

Le anticipazioni delle puntate turche di DayDreamer - Le ali del sogno rivelano che l'aspirante scrittrice e Can collaboreranno nella ricerca di un ragazzino, il quale è fuggito di casa per fare un campeggio nel bosco.

Una volta aver fatto ricongiungere il teenager con sua mamma, la figlia maggiore degli Aydin e Can resteranno da soli nel bosco. Quando il fotografo si prenderà gioco dall'incapacità di Sanem a orientarsi in luoghi sconosciuti, quest'ultima si allontanerà da lui. Pochi minuti dopo Sanem colpirà con un grosso ramo l'ex fidanzato, convinta di essere stata raggiunta da un orso.

A questo punto il maggiore dei fratelli Divit, che sanguinerà dalla lieve ferita causata dall'aspirante scrittrice, farà finta di essere svenuto con l'intento di restare ancora in compagnia della sua amata Sanem. In attesa di vedere in onda questa puntata di DayDreamer, ricordiamo che tutti gli episodi di DayDreamer - Le ali del sogno che sono già stati trasmessi su Canale 5 sono disponibili in replica streaming online accedendo al sito web gratuito Mediaset Play, di cui è possibile scaricare anche l'omonima applicazione gratuita per tablet e smartphone.