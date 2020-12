Continuano ad arrivare notizie su DayDreamer- Le ali del sogno, serie televisiva turca fra le più apprezzate e seguite in questo momento in Italia e che vede come protagonista l'attore Can Yaman.

Le anticipazioni della nuova puntata, in programmazione il 6 dicembre in prima visione su Canale 5, raccontano che Huma (Ipek Tenolcay) cercherà di estorcere delle informazioni a Emre (Birand Tunca). Sanem Aydin (Demet Ozdemir), invece, deciderà di raggiungere Can Divit dopo che quest'ultimo avrà lasciato Istanbul.

DayDreamer, spoiler puntata del 6 dicembre: Can lascia Instabul, Emre lo copre

Nel nuovo episodio di DayDreamer che verrà trasmesso su Canale 5 domenica 6 dicembre ci saranno alcuni colpi di scena per i personaggi della serie televisiva turca.

Nel dettaglio, Can avvertirà l'esigenza di prendersi un periodo di riposo per starsene un po' da solo e riflettere. Per questo motivo, il maggiore dei fratelli Divit deciderà di lasciare la città di Istanbul senza far sapere a Huma il luogo in cui si sta recando. Successivamente la donna cercherà di estorcere delle informazioni a Emre riguardo l'improvvisa partenza del suo primogenito. Fortunatamente l'ex fidanzato di Leyla (Oznur Serceler) darà una destinazione sbagliata a sua madre, in quanto sarà consapevole del fatto che la donna vuole ostacolare ancora la vita sentimentale di suo fratello.

Sanem riesce a raggiungere Can, Polen si reca nel luogo sbagliato

Emre avrà conferma di aver fatto bene a mentire a Huma, dato che quest'ultima in seguito contatterà Polen (Kimya Gokclce Aytac) per fargli sapere dove si trova Can.

A questo punto la ragazza proverà a raggiungere immediatamente il fotografo, ma purtroppo per lei la località sarà quella sbagliata.

Le anticipazioni della puntata di DayDreamer in onda il 6 dicembre rivelano che Sanem sarà invece a conoscenza del luogo esatto in cui si sta recando Can. L'aspirante scrittrice quindi si recherà da lui, fingendo che il loro incontro sia stato una coincidenza.

Nel frattempo Leyla avrà modo di parlare con Emre, con il quale vuole avere soltanto un rapporto lavorativo. Infine la frequentazione tra Ayhan (Ceren Tasci) e CeyCey (Anil Celik) peggiorerà ulteriormente, nel momento in cui il loro incontro a lume di candela verrà definito una cena tra amici dal dipendente della Fikri Harika.

In attesa di vedere in onda questa puntata di DayDreamer - Le ali del sogno, è possibile riguardare gli episodi trasmessi in questi mesi su Canale 5 in replica streaming online. Per farlo basta collegarsi al sito Mediaset Play e cliccare sulla sezione dedicata alla serie televisiva.