Il programma di Uomini e donne è temporaneamente sospeso in questi giorni di festa e non andrà in onda il 7 e l'8 dicembre. Pertanto, la trasmissione condotta da Maria De Filippi riprenderà la sua messa in onda su Canale 5 il giorno mercoledì 9. Durante la puntata registrata sabato 5, Ida Platano ha continuato a far parlare di sé ed ha fatto arrivare in studio un pacco contenente un anello di fidanzamento.

Registrazione del 5 dicembre: Ida spedisce un pacco per Riccardo

Durante le scorse puntate di Uomini e Donne ha fatto il suo ritorno in studio Riccardo Guarnieri, ex fidanzato di Ida Platano. I due hanno condiviso una lunga e travagliata storia d'amore ed hanno fatto appassionare molti telespettatori.

La loro relazione si è però conclusa e il cavaliere del trono over ha deciso di fare ritorno nel programma. Questo gesto sembra non essere stato molto gradito da Ida Platano, la quale ci ha tenuto a far sentire la sua presenza, seppur da lontano. Riccardo ha infatti ripreso la sua conoscenza con Roberta Di Padua, sua vecchia fiamma che in passato è stata motivo di litigio con la stessa Ida. Pertanto, durante la puntata registrata il 5 dicembre Platano ha fatto recapitare un pacchetto con una lettera per Riccardo. All'interno della scatola c'era l'anello di fidanzamento che Guarnieri aveva regalato alla sua ex fidanzata. Questo sembrerebbe essere un chiaro segno che Platano non vuole più avere niente a che fare con Riccardo.

Registrazione del 5/12: Beatrice confessa di essersi innamorata di Davide

Il gesto di Ida non è passato inosservato e darà il via ad un acceso dibattito in studio. Riccardo, infatti, non è riuscito a spiegarsi il motivo per il quale Platano abbia preso la decisione di restituirgli l'anello proprio quando lui è tornato nel programma. Qualcuno in studio, addirittura, ha pensato che Ida si sia comportata in questo modo perché sarebbe alla ricerca di visibilità.

Riccardo, dal suo canto, ha deciso di mettere ancora una volta un punto alla conoscenza con Roberta. Di Padua, in seguito a tali dichiarazioni, ha annunciato di essere nuovamente alla ricerca di un uomo.

Gemma, intanto, continua la sua conoscenza con Biagio che sembrerebbe andare per il verso giusto. Il cavaliere del trono over ha riportato alcune segnalazioni che riguardano Maria e Sabina.

Secondo quanto detto da Biagio, le due donne si conoscerebbero da anni e avrebbero un rapporto molto stretto. Le due dame, però, hanno continuato a negare la loro conoscenza all'esterno dello studio di Uomini e Donne.

Per quanto riguarda il trono di Davide, invece, Beatrice gli ha confessato di essersi innamorata di lui. Chiara, invece, lo ha invitato a casa sua per la colazione. Il tronista ha ribadito di essere in estrema difficoltà.