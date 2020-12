DayDreamer, la soap opera turca partita quest'estate e che ha conquistato un grande successo di pubblico anche in Italia, su Canale 5, ha subito negli ultimi mesi diversi cambi di programmazione, passando dalla settimana intera a due puntate nel weekend, fino alla sola domenica. L'ultima volta che è andato in onda è stato domenica 13 dicembre, poi è sparita dai palinsesti Mediaset, ma nelle scorse ore è arrivata un'importante novità: DayDreamer, come annunciato dalla stessa azienda di televisiva sui propri canali social tornerà direttamente nel 2021 in prima serata a partire da giovedì 7 dicembre.

DayDreamer: la soap turca torna il 7 dicembre in prima serata

Belle notizie in arrivo per i fan di DayDreamer-le ali del sogno. La soap che racconta le avventure di Can Divit e Sanem Aydin tornerà presto a far loro compagnia. L'ultimo appuntamento con lo sceneggiato turco c'è stato domenica scorsa, poi se ne sono perse le tracce, visto che la puntata di domenica 20 dicembre è saltata. Si era vociferato nei giorni scorsi della possibile messa in onda il sabato 26 dicembre, ma così non sarà.

I fedeli fan di DayDreamer dovranno dire addio alla loro soap preferita per questo 2020. Ma la fiction tornerà molto presto visto che come ha annunciato la stessa Mediaset attraverso i suoi canali social, Can e Sanem torneranno in video giovedì 7 gennaio in prima serata.

Questa sarà soltanto la prima di tanti appuntamenti serali con la soap turca.

+++ AVVISO AI FAN +++ il prossimo appuntamento con #DAYDREAMER é in prima serata, da giovedì 7 gennaio, sempre su #Canale5 pic.twitter.com/24DqXU5tG4 — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) December 18, 2020

Daydreamer: dove eravamo rimasti

DayDreamer, dunque, andrà nuovamente in onda il 7 gennaio con le nuove puntate.

Sei favorevole al rientro a scuola in presenza dal 7 gennaio? Clicca qui, partecipa al nostro sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Nell'attesa di vedere come proseguirà la storia di Can e Sanem, ricordiamo dove eravamo rimasti con il riepilogo della puntata andata in onda lo scorso 13 dicembre. Nell'ultimo episodio trasmesso, Can e Sanem si sono ritrovati al seminario ed hanno cenato insieme. Dopo cena, la ragazza ha riscontrato un problema al riscaldamento della sua stanza e così è andata a chiedere di poterla cambiare.

Purtroppo per lei, però, l'hotel in cui alloggiava era al completo e così ha dovuto optare per un'altra soluzione accettando l'invito di Can di dormire nel letto piccolo presente nella sua camera. Alla fine, però, hanno dormito insieme, ma l'arrivo improvviso di Polen ha portato scompiglio tra loro. Nel frattempo, Emre e Deren insieme a Leyla si sono occupati di mandare avanti l'azienda in sua assenza ed hanno incontrato il cliente della nuova campagna pubblicitaria scoprendo che l'attore scelto è Osman. Infine, Ceycey si è occupato con Muzaffer di trovare il giusto slogan per pubblicizzare il negozio di alimenti biologici che ha il ragazzo ha avviato insieme a Mevkibe.