Dopo la cancellazione della puntata del 26 dicembre, DayDreamer - Le ali del sogno andrà in onda direttamente il 7 gennaio in prima serata su Canale 5. Stando alle anticipazioni, nel prossimo episodio Can si deciderà a lasciare Istanbul insieme a Polen, mentre Sanem vorrà abbandonare la Fikri Harika. La giovane, però, sarà vittima di un incidente che potrebbe cambiare il destino dei due innamorati.

DayDreamer, anticipazioni 7 gennaio: Can deciderà di lasciare Istanbul

Secondo le anticipazioni, nella puntata in onda il 7 gennaio in prima serata, Can prenderà una decisione che metterà a rischio il suo rapporto con Sanem.

Il fotografo, infatti, accetterà la proposta di Polen di partire con lei per intraprendere una carriera lavorativa lontano da Istanbul. Questa decisione cambierà le carte in tavole anche per Sanem, in quanto la giovane deciderà di abbandonare per sempre l'azienda di Can. Nonostante le opere di convincimento dei suoi colleghi per non farla andare via, Sanem prenderà la scelta di lasciare la Fikri Harika.

L'unica che sembrerà felice di questa decisione sarà la signora Huma, la quale non è mai stata d'accordo sul fidanzamento tra Sanem e il fotografo. Anche lo stesso Can proverà a convincere Sanem a non lasciare l'azienda, ma ormai la giovane donna avrà preso la sua decisione, dettata soprattutto dai ricordi che quel luogo le rievoca. La ragazza, inoltre, accuserà il suo ormai ex fidanzato di non saper affrontare le questioni importanti e di scappare di fronte ai problemi.

DayDreamer, spoiler 7 gennaio: Sanem incontrerà Yigit

Una volta uscita dalla Fikri Harika, la giovane sarà vittima di un incidente e a investirla sarà un uomo di nome Yigit. Fin da subito il giovane mostrerà di essere colpito da Sanem e sarà chiaro il suo interesse nei confronti della donna.

Una volta venuto a conoscenza di quanto accaduto, Can si precipiterà in ospedale e sarà molto geloso nel vedere la scrittrice in compagnia dell'uomo che l'ha investita.

Yigit, infatti, sarà molto gentile nei confronti di Sanem e si offrirà di accompagnarla a casa. La giovane accetterà volentieri la proposta, pur di non farsi riaccompagnare da Can e questo provocherà ancora di più la rabbia del fotografo.

Mevkibe e Nihat, intanto, continueranno a litigare a causa dei loro negozi. La donna, infatti, aprirà una sua attività commerciale proprio di fronte a quella di suo marito e venderà prodotti biologici.

L'intento di Mevkibe, a quel punto, sarà quello di dimostrare che il cibo venduto da lei è più salutare di quello artificiale venduto da Nihat. Questo provocherà una battaglia tra i due: la signora Aydin arriverà addirittura a mettere in piedi una campagna pubblicitaria con l'aiuto di Muzzaffer.