Momento di riflessione per Giulia Salemi dentro la casa del Grande Fratello Vip. La concorrente ha dialogato a cuore aperto con Dayane Mello, Rosalinda Cannavò e, in seguito anche Giacomo Urtis. Scendendo nei particolari, l'italo persiana ha analizzato il suo percorso sin qui in questa esperienza bis all'interno della casa più spiata d'Italia, confidando i suoi pensieri ai compagni di avventura. In questi ultimi giorni è al centro di chiacchiere circa un suo inserimento nel rapporto speciale tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. I fan dei Gregorelli hanno persino indirizzato un messaggio tramite un aereo con il quale invitavano Salemi a farsi da parte.

Questo strano triangolo è stato tirato in ballo anche nella puntata andata in onda lunedì 30 novembre. Giulia ha voluto evidenziare che non ha intenzione di intromettersi tra i due e, anzi, li ha spinti persino a baciarsi.

Giulia Salemi: 'Non mi aspettavo di creare questi rapporti in tre settimane'

L'influencer, a colloquio con Dayane Mello, ha affermato di essere cambiata rispetto alla precedente esperienza al Grande Fratello Vip. Giulia ha detto alla brasiliana che se prima si sentiva più timorosa, ossessionata dalla ricerca della perfezione e del consenso da parte di tutti, ora se ha un pensiero non ha paura di esprimerlo. "Ero terrorizzata dall'essere giudicata. Tante volte è capitato di tenermi cose per me", ha confidato Salemi.

Adesso, invece, quando nota qualsiasi situazione che le possa dare fastidio dice ciò che pensa. "Quando gli altri discutono cerco di prendere posizione", ha affermato l'influencer. Al discorso si è unita anche Rosalinda Cannavò che ha ascoltato le parole delle due coinquiline, sostenendo Salemi.

Dayane ha detto a Giulia di essere troppo buona e di aver legato un pò con tutti.

"Alla prima caduta è normale sentirsi instabili", ha affermato la brasiliana. L'italo-persiana ha voluto replicare confermando di essersi regalata da subito a tutti. Ha, poi, sottolineato che non si aspettava di creare dei rapporti del genere in tre settimane. "Non pensavo di affezionarmi a te Dayane, così come a Rosalinda ad esempio e apprezzo che abbiate preso posizione", ha dichiarato Salemi sentendosi gratificata ed evidenziando che non sempre è capitato un evento del genere.

"Non c'è nulla di più potente di donne che si supportano", ha continuato l'influencer.

Giulia Salemi: 'Non ho ancora il mio bastone'

A quel punto con Rosalinda e Giacomo Urtis, Salemi ha toccato un altro argomento. L'italo-persiana ancora non sente di essere la numero uno per qualcuno dentro la casa del Grande Fratello Vip. "Non ho ancora il mio bastone", ha detto con un pò di amarezza. Facendo l'esempio proprio di Dayane Mello con l'attrice ha riferito di avvertire la mancanza di un rapporto del genere con qualcuno. Cannavò con Urtis hanno detto la loro cercando anche di rincuorare Giulia. L'influencer ha espresso il suo pensiero affermando che una causa può essere rappresentata dal suo ingresso in un secondo momento, ovvero quando gli inquilini avevano già trovato i propri equilibri.