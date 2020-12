A pochi giorni dalla messa in onda del finale autunnale di Grey's Anatomy 17, previsto in America per il 17 dicembre, ha parlato l'attrice Camilla Luddigton. L'interprete di Jo Wilson, che negli ultimi minuti del quinto episodio ha deciso di cambiare specializzazione, ha offerto una panoramica sulle prossime storyline che saranno affrontate quando il medical drama tornerà in onda.

Anticipazioni Grey's Anatomy 17, Camilla Luddington: 'Questa stagione capovolge tutto'

I prossimi episodi di Grey's Anatomy 17 porteranno in scena una trama ancor più sorprendente dell'inatteso ritorno di Derek Shepherd e George O'Malley.

Questo, almeno, è quanto dichiarato dall'interprete della dottoressa Jo Wilson.

Camilla Luddington ha infatti confessato di aver letto una sceneggiatura che l'ha lasciata letteralmente sbalordita. Queste le parole dell'attrice a tal proposito: "Ho letto una sceneggiatura, nelle ultime due settimane, che mi ha completamente sbalordita. Questa è una stagione che capovolge tutto. In effetti, non ci credevo nemmeno. Ero tipo: 'Non è vero!'. E' un'edizione folle e per me, è stato più scioccante (del ritorno di McDreamy, ndr). Magai per qualcun altro potrebbe non essere così, ma io non me l'aspettavo davvero."

L'attrice di Jo Wilson sul ritorno di Lexie Grey: 'E' il segreto più grande della stagione'

In attesa di scoprire la trama appena citata da Camilla Luddington, l'attrice ha commentato le insistenti voci riguardanti il ritorno di un altro amatissimo volto del medical drama.

In particolare, nelle ultime ore, si sono fatte sempre più insistenti le teorie riguardanti la possibile apparizione di Chyler Leigh nei panni della defunta sorella della protagonista: Lexie Grey. Pur non sbilanciandosi, l'interprete di Jo Wilson sembrerebbe non aver del tutto scartato questa ipotesi. Queste le sue dichiarazioni: "È il più grande segreto di questa stagione stagione, ma non lo dirò.

Non dirò né sì né no in nessun caso."

Camilla Luddingotn su Jackson e Jo: 'Sarebbero una coppia molto divertente'

Infine Camilla Luddigton ha commentato la storyline che nelle prime puntate di Grey's Anatomy 17 ha coinvolto il suo personaggio: l'evoluzione del rapporto tra Jo e Jackson.

L'attrice, pur ribadendo il suo desiderio di regalare alla dottoressa Wilson una stagione scevra da coinvolgimenti sentimentali, ha ammesso che un'eventuale evoluzione romantica della relazione tra i due chirurghi potrebbe dar vita ad una storyline molto divertente: "Penso che Jackson sia un bravo ragazzo, ma voglio anche vederla giocare un po'.

In realtà penso che sarebbero una coppia davvero divertente. Poiché tra loro sono già successe cose molto intime e vulnerabili, si spera che prima o poi saranno aperti a parlare anche dei loro sentimenti."