La diciassettesima stagione di Grey's Anatomy sarà l'ultima? Questa è la domanda che più delle altre sembra ossessionare milioni di telespettatori. Da quando, qualche settimana fa, la protagonista ha messo in dubbio un ulteriore rinnovo del suo contratto, in scadenza al termine dell'edizione televisiva 2020/2021, le voci riguardanti un imminente epilogo del medical drama non hanno smesso di invadere il web. Come se non bastasse, alle parole di Ellen Pompeo, si è aggiunta una trama molto dolorosa che potrebbe portare in scena la morte di Meredith Grey. Una serie di elementi che mai come prima, hanno convinto i telespettatori che Grey's Anatomy 17 potrebbe davvero segnare l'epilogo delle lunghe vicende che ruotano intorno all'ospedale più famoso di Seattle: il Grey's Sloan Memorial.

Chandra Wilson sul prosieguo di Grey's Anatomy: 'Non porremo fine a tutto ciò'

A qualche ora dal rilascio del quinto episodio di Grey's Anatomy 17, che porterà in scena un temporaneo miglioramento dello stato di salute di Meredith Grey, è stata intervistata l'interprete dell'amatissima Miranda Bailey. L'attrice, nel cast fisso del medical drama dalla primissima puntata, ha regalato una ventata di ottimismo riguardo il prosieguo della Serie TV. Con la solita schiettezza che l'ha sempre contraddistinta, la donna ha confessato che le mille conversazioni riguardanti l'epilogo del medical drama si sono sempre tramutato in un nulla di fatto. Wilson, inoltre, ha specificato che nessuno degli addetti ai lavori si è mostrato pronto. Queste le parole dell'interprete a tal proposito: "Ci sono state molte conversazioni del tipo ‘E' così che dovrebbe finire', ma poi sono decadute per una miriade di ragioni.

Perché il network non è pronto, la produzione non è pronta, i telespettatori non sono pronti. I numeri, tra l'altro, sono troppo buoni. Per questo motivo, tutti insieme, hanno deciso che non porremo fine a tutto ciò. Bisognerà aspettare e vedere".

L'attrice della dottoressa Bailey confessa: 'Le trattative sono in atto'

A ben vedere, le ultime dichiarazioni di Chandra Wilson fanno eco a quanto dichiarato dalla presidente della ABC solo alcuni mesi fa.

La donna ha infatti ammesso che il network, forte degli straordinari ascolti, vorrebbe proseguire con la messa in onda di Grey's Anatomy per ancora molte stagioni. L'interprete di Miranda Bailey, confermando la sua volontà di rimanere nel cast del medical drama, ha inoltre sollevato un altro aspetto fondamentale. Secondo l'attrice, infatti, concludere la serie tv con una trama totalmente incentrata sul Covid non darebbe il giusto epilogo alle storie dei protagonisti.

Queste le dichiarazioni sul web: "Vogliamo che l’ultima stagione riguardi il coronavirus? O vogliamo essere in grado di infiocchettarla con arcobaleni, palloncini e cose del genere? Dal punto di vista creativo le trattative sono in atto, ma da parte degli attori faremo qualsiasi cosa ci chiederanno".