Secondo le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno, nella puntata che andrà in onda il 13 dicembre Osman sarà molto richiesto come attore. Can e Sanem, intanto, dormiranno insieme nello stesso letto e al loro risveglio si ritroveranno abbracciati. Polen, però, si presenterà in hotel e rovinerà i loro piani.

La soap opera turca va in onda attualmente ogni domenica su Canale 5 alle ore 16:20. La fiction racconta della storia d'amore tra Can Divit e Sanem Aydin.

DayDreamer, anticipazioni del 13 dicembre: Huma scopre dove si trova Can

Secondo le anticipazioni turche, nella puntata che andrà in onda il 13 dicembre Osman sarà scelto come attore nella nuova campagna organizzata dalla Fikri Harika.

I clienti in questione, infatti, esprimeranno il desiderio di avere nel progetto il fratello di Ahyan ed Emre non potrà intromettersi nella decisione. Osman, però, tirerà fuori una serie di richieste che al fratello di Can non piaceranno affatto. Il minore dei Divit, infatti, sarà addirittura propenso a cambiare attore, ma Deren riuscirà a fargli cambiare idea. In realtà, Emre non riuscirà a dimenticare facilmente il fatto che il giovane sia ormai il fidanzato di Leyla e ne sarà molto geloso.

Huma, intanto, farà di tutto per scoprire dove si trovano suo figlio maggiore e Sanem, avendo notato la loro assenza in ufficio. A quel punto, la donna chiederà insistentemente a CeyCey di avere notizie di Can e, dopo varie pressioni, il dipendente della Fikri Harika sarà costretto a rivelarle la verità.

Senza perdere tempo, Huma si metterà in contatto con Polen e le rivelerà la destinazione di Can. L'ex fidanzata del fotografo si precipiterà nell'hotel dove alloggiano Divit e Sanem. La donna trascorrerà del tempo con loro e parteciperà anche lei al seminario.

DayDreamer, spoiler 13 dicembre: Can e Sanem dormono abbracciati, Polen li interrompe

Can e Sanem, nel frattempo, sono intenti a continuare il loro percorso di terapia di gruppo.

I due si sono infatti iscritti a un seminario e questo li ha avvicinati molto. Il fotografo e Aydin trascorreranno infatti molto tempo insieme e questo li porterà a comprendersi anche su questioni irrisolte. Durante la notte, intanto, Sanem si troverà in reception a lamentarsi della sua stanza, per cui Can la ascolterà e la inviterà a dormire nella sua.

Il giovane si troverà nella sua camera due letti e Aydin occuperà quello più piccolo. La giovane si lamenterà del suo letto e, a quel punto, Can sarà costretto ad invitarla nel suo. I due innamorati si troveranno a dormire insieme e si risveglieranno abbracciati. L'arrivo di Polen, però, rovinerà l'atmosfera magica che si verrà a creare tra Can e Sanem.