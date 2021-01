La perdita di memoria di Can provocherà una serie di avvenimenti che porteranno Sanem a prendere una decisione molto sofferta. Seguendo le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno provenienti dalla Turchia, infatti, ben presto i telespettatori della soap assisteranno ad un nuovo allontanamento tra i due protagonisti: la minore delle Aydin, dopo aver tentato in tutti i modi di far recuperare i ricordi al fotografo, deciderà di lasciare Istanbul per lasciarsi alle spalle tutta la sofferenza.

Sanem ricompra il palazzo della Fikri Harika

Can, dopo l'incidente avvenuto in auto con Sanem, non ricorderà più nulla che riguarda gli ultimi due anni della sua vita: il fotografo non avrà alcuna memoria della sua storia d'amore con la scrittrice e ciò getterà nello sconforto la giovane Aydin.

Quest'ultima, seguendo i consigli del medico, farà di tutto per ricreare l'ambiente che potrebbe favorire il recupero della memoria di Can, ma ogni sforzo sarà vano.

Sanem, divenuta ormai una famosa scrittrice userà tutti i risparmi ottenuti dalla pubblicazione dei suoi libri per acquistare l'edificio che in passato ospitava la Fikri Harika. L'azione della giovane sarà apprezzata da tutti: Deren, CeyCey, Muzaffer e tutti gli altri dipendenti dell'agenzia pubblicitaria saranno felici di poter tornare nel loro vecchio posto di lavoro e ben presto Can potrà riprendere nuovamente il suo posto di capo. Sanem sarà lieta nel vedere l'uomo che ama riprendere il suo vecchio ruolo, ma qualcosa la turberà di nuovo.

La giovane scrittrice si reca alla stazione dei treni

Can, infatti, ricorderà di essere tornato in città per prendere il posto del padre alla guida della Fikri Harika ma non avrà memoria della sua storia d'amore con Sanem. Il fotografo deciderà di confidare i suoi pensieri ad Aziz e affermerà di non essere riuscito a recuperare il ricordo della sua storia con la giovane scrittrice seppure abbia compreso che Sanem abbia avuto un ruolo fondamentale nella sua vita.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

La giovane Aydin dopo aver ascoltato i pensieri di Can prenderà la decisione di lasciare Istanbul, stanca di soffrire e di tentare di far tornare alla mente di Divit il passato.

Sanem comunicherà a tutti di aver intenzione di lasciare per sempre Istanbul e così dopo aver salutato la sua famiglia prenderà la sua valigia e si dirigerà alla stazione. Can da lontano osserverà la ragazza andare via ma qualcosa in lui comincerà a cambiare.

I ricordi di Can verranno recuperati? Le prossime anticipazioni di DayDreamer lasceranno a bocca aperta, ancora una volta, i fan: il fotografo raggiungerà la ragazza alla stazione e la spiazzerà con una favolosa dichiarazione.