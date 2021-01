Gli spoiler della famosa soap opera Il Segreto riservano diverse sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda prossimamente in Italia, verrà dato ampio spazio alle vicissitudini di Rosa Solozábal. La giovane sarà colta da una forte depressione, dopo esser stata lasciata dal suo amato Adolfo e non saprà come reagire. Nel frattempo Don Ignacio si renderà conto che sua moglie Begona ha bisogno d'aiuto, così penserà di ricoverarla in un sanatorio. Quando anche Rosa sarà ormai in preda alla follia, Solozábal deciderà di internare anche la figlia.

Anticipazioni Il Segreto: Adolfo lascia Rosa

Nelle puntate de Il Segreto che verranno trasmesse prossimamente in Italia, Rosa Solozábal sarà colta da una forte gelosia nei confronti di suo marito Adolfo de los Visos: dopo il loro matrimonio la donna si renderà conto che l'uomo non è innamorato di lei, ma di sua sorella Marta. In seguito Adolfo non riuscirà più a nascondere i suoi veri sentimenti e deciderà di lasciare sua moglie. Dopo l'inaspettata decisione dell'uomo, Rosa sarà assai angosciata e non ci vorrà molto prima che perda definitivamente la testa.

Don Ignacio vuole internare Begona e Rosa

Rosa sarà sostenuta da sua madre Begona, la donna fu rinchiusa in passato in manicomio per problemi mentali e riuscirà a comprendere le sofferenze vissute dalla figlia.

Frattanto, però, Don Ignacio vivrà momenti di forte stress, poiché sua moglie Begona avrà un comportamento assai strano e non riuscirà a ragionare lucidamente, così l'uomo comincerà a pensare che la soluzione migliore sia quella di ricoverare presso una casa di cura sia la moglie, che la figlia Rosa. Successivamente Don Ignacio deciderà di parlare a Rosa della sua idea, ma dopo aver ascoltato le parole del padre la donna andrà su tutte le furie e perderà definitivamente il controllo.

Rosa minaccia di morte Carolina

Rosa accuserà Don Ignacio e il resto della sua famiglia di essere dalla parte di Marta e sarà convinta che vogliano liberarsi di lei il prima possibile, per lasciare liberi Adolfo e Marta di stare insieme. Durante la discussione con suo padre, Rosa sarà colta da un "raptus omicida" e in preda alla follia prenderà un coltello, lo punterà alla gola di sua sorella Carolina e la minaccerà di morte: la giovane non avrà fatto nulla per meritare tale gesto, ma si ritroverà nel posto sbagliato al momento sbagliato.

Rosa chiederà al padre di rinunciare all'idea di mandarla in manicomio, altrimenti lei ucciderà Carolina davanti a tutti i presenti. Sarà così che la famiglia Solozábal si ritroverà catapultata in un terribile incubo.

Rossa accetta di essere ricoverata

Begona sarà notevolmente preoccupata per la sorte della figlia Carolina, così cercherà di far ragionare Rosa: dopo le parole della madre, la donna si calmerà e lascerà andare sua sorella. In seguito Rosa accetterà a malincuore di farsi ricoverare in una clinica specializzata, ma il suo scopo rimarrà quello di riconquistare il suo amato Adolfo, una volta uscita dalla struttura. Infine, Marta e Adolfo decideranno di lasciare Puente Viejo, con lo scopo di trovare la serenità altrove.