Il gossip del momento è quello che riguarda la coppia composta da Can Yaman e Diletta Leotta. I due sono stati paparazzati insieme dai fotografi della rivista "Chi". Dopo aver trascorso un weekend di passione insieme a Roma, Can e la conduttrice sportiva sono stati beccati insieme in teneri e dolci atteggiamenti, mentre si scambiavano delle teneri effusioni. In queste ore, però, sta facendo molto discutere il video di Diletta Leotta che, salutando Can in diretta durante la sua trasmissione radiofonica, ha riso a crepapelle mentre il suo collega faceva il "gesto dell'ombrello" contro l'attore turco protagonista della soap DayDreamer.

Il saluto di Diletta Leotta al fidanzato Can Yaman in diretta radio

Nel dettaglio, durante la trasmissione radiofonica "105-Take Away" condotta da Diletta Leotta sulle frequenze di Radio 105, sono partite delle canzoni turche e lo speaker Daniele Battaglia (noto per aver vinto una passata edizione dell'Isola dei famosi) ha cominciato a ballare, facendo dei passi che hanno fatto scoppiare a ridere la Leotta.

Subito dopo, poi, Diletta ha colto la palla al balzo per salutare Can Yaman in diretta, rivelando che in quel momento l'attore turco li stesse ascoltando.

Il collega di Diletta saluta Can Yaman con il 'gesto dell'ombrello' e lei ride

Daniele Battaglia, però, ha scelto di salutare Can in maniera del tutto diversa e lo ha fatto con il famoso "gesto dell'ombrello", scatenando ulteriormente le risate della bella Diletta.

Il video, postato sui social dell'influencer Deianira, non è piaciuta per niente ai fan di Can Yaman, molti dei quali hanno sottolineato il fatto che Diletta avesse deriso il suo fidanzato con il collega.

In attesa di scoprire se questa storia d'amore avrà un futuro nel corso dei prossimi mesi e se ci saranno degli ulteriori sviluppi in merito, Can Yaman per il momento ha scelto di disattivare il suo account ufficiale Twitter.

Il post polemico di Can Yaman contro le fan e poi disattiva l'account Twitter

Dopo una serie di critiche che gli sono state mosse da parte delle fan italiane, l'attore ha assunto un atteggiamento molto duro e ha innanzitutto postato la frase "Sono fatti miei, punto", rivolgendosi alle tante persone che lo hanno criticato per il suo flirt in corso con la bella Diletta, ipotizzando che si tratterebbe di uno scoop finto.

Successivamente, poi, Can ha scelto di abbandonare Twitter e ha deciso così di disattivare il suo profilo: in questo modo non potrà mantenere più un filo diretto con le sue tantissime sostenitrici, che ormai sono pazze di lui.

Un periodo decisamente non facile per Can Yaman nemmeno dal punto di vista degli ascolti televisivi. La puntata serale di ieri della soap opera DayDreamer - Le ali del sogno trasmessa su Canale 5 ha fatto registrare un vero e proprio tonfo nella curva degli ascolti.

Meno di due milioni di spettatori hanno seguito le vicende della coppia composta da Can e Sanem, pari ad uno share che ha di poco superato la soglia del 9% in prime time, ad un passo da Rete 4 che in prima serata ha superato il muro del 7%.