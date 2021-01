Domenica 17 gennaio, dalle ore 20:35 su La7, andrà in onda una nuova puntata di Non è l'Arena. Il programma condotto da Massimo Giletti che ogni domenica si occupa di temi relativi a politica ed attualità, anche nella prossima puntata vedrà la partecipazione di numerosi ospiti che, in questi ultimi giorni, sono al centro delle cronache nazionali. Uno degli ospiti di punta, infatti, sarà Matteo Renzi, leader di Italia Viva che, nel corso di una conferenza stampa tenutasi lo scorso 14 gennaio, ha di fatto avviato la crisi del Governo presieduto dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Con Matteo Renzi si affronterà il tema della crisi di governo

L'ex sindaco di Firenze, che occuperà lo spazio politico della prossima puntata, verrà dunque intervistato da Giletti. Come è molto probabile, gran parte dell'intervista sarà incentrata sulla crisi di governo, innescata proprio dallo stesso Renzi con l'annuncio delle dimissioni della delegazione di Italia Viva dal Governo. Nonostante in queste ore gli esponenti dell'ormai ex partito di governo abbiano manifestato la loro disponibilità a sedersi intorno a un tavolo, molti componenti del Partito democratico e del Movimento Cinque Stelle hanno sottolineato che con Renzi non ci potrà essere più una maggioranza. Lunedì 18 gennaio, poi, il premier Conte riferirà in Parlamento, dove dovrebbe anche esserci una votazione per accertare l'effettiva presenza di una nuova maggioranza o meno.

Renzi, in tal senso, durante l'ospitata con Giletti potrebbe annunciare in che modo il suo partito si comporterà in Parlamento.

Giletti si occupa del caso Mauro Corona

Nel corso della lunga diretta, poi, sarà ospite di Non è l'Arena anche Mauro Corona. Lo scrittore, fino a qualche mese fa, era parte del cast fisso di Cartabianca, programma di approfondimento politico Rai condotto da Bianca Berlinguer.

In una delle puntate, in onda in diretta, Corona e la conduttrice furono protagonisti di un diverbio, culminato con un'esclamazione infelice dell'alpinista che, poi, abbandonò il programma. Da allora, l'uomo non è più stato invitato nello show. Come emerso nelle settimane successive al fatto, però, tale scelta è stata presa da Franco Di Mare, direttore della terza rete della televisione pubblica, andando in contrasto con la Berlinguer, che invece vorrebbe il 'suo' opinionista ancora in onda.

Da ciò ne è conseguito un vero e proprio scontro tra la giornalista e il suo direttore, con la prima che parla di "atto di autorità inappellabile" mentre, il direttore, accusa la Berlinguer di infrangere il codice interno Rai con le sue dichiarazioni. Nel corso della puntata, oltre a Corona, verranno rese pubbliche anche le dichiarazioni della Berlinguer e di Di Mare.