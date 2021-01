Can Yaman ritorna a C'è posta per te e manda in delirio il pubblico della trasmissione di Maria De Filippi. Il 23 gennaio in prime time su Canale 5 è andata in onda la terza puntata di questa edizione del people show di Canale 5 che ha ospitato in studio l'attore turco, star della Serie TV DayDreamer - Le ali del sogno. Un'ospitata molto attesa dalle fan, come testimoniato anche dall'ingresso in studio dell'attore che è stato accolto da un'ovazione da stadio, che ha costretto la padrona di casa a intervenire in prima persona per ripristinare di nuovo l'ordine e andare avanti con il programma.

Il pubblico di C'è posta per te scatenato per Can Yaman: De Filippi interviene

Nel dettaglio, quando De Filippi ha annunciato che quella che stava per raccontare sarebbe stata la storia di un regalo e che il protagonista era Can Yaman, in studio si è scatenato il delirio.

I fan dell'attore turco sono apparsi a dir poco in visibilio per la sua presenza, affascinati dalla bellezza dell'attore turco che dispensava baci a destra e sinistra.

Ad un certo punto è partito anche un coro da stadio sulle note di "Sei bellissimo" e Can, visibilmente imbarazzato, non ha potuto fare altro che ringraziare le sue ammiratrici.

Alla fine è stato necessario l'intervento di Maria De Filippi che ha dovuto placare gli animi del suo pubblico. "Riusciamo a contenerci?" ha chiesto la conduttrice alle signore che continuavano ad urlare, ipnotizzate dalla bellezza di Can.

Le parole di Can Yaman a C'è posta per te

Una volta ristabilito l'ordine, si è andati avanti con il racconto della storia. Can è stato il "regalo" speciale che una nipote ha voluto fare a sua zia che si è presa cura di lei dopo la morte della mamma.

Nel corso della chiacchierata, Can ha anche raccontato degli aneddoti mai svelati prima legati alla sua infanzia.

L'attore, infatti, ha svelato che durante il periodo del liceo, suo padre andò in bancarotta e sua madre dovette farsi carico della famiglia. Nel raccontare questi episodi del suo passato, Can Yaman non ha nascosto la sua emozione, aggiungendo poi che le donne sono un perno fondamentale della sua vita e che senza di loro sarebbe stato una "nullità".

Intanto per Can questo è un periodo a dir poco felice dal punto di vista sentimentale (complice il suo flirt con la conduttrice Diletta Leotta) ma anche dal punto di vista lavorativo.

Gli impegni di Can Yaman in tv: DayDreamer torna in daytime

L'attore, infatti, da lunedì 25 gennaio tornerà in onda nel daytime di Canale 5 con la serie tv DayDreamer - Le ali del sogno, che tornerà ad andare in onda tutti i giorni alle ore 16:45 al termine del GF Vip e anche in martedì in prime time dalle 21:30 corca.

Can, inoltre, è stato scelto dalla Lux Video come nuovo protagonista della serie tv Sandokan, le cui riprese partiranno tra la primavera e l'estate 2021. Al suo fianco in questa nuova avventura televisiva ci sarà anche Luca Argentero, star della serie tv Doc - Nelle tue mani trasmessa su Rai 1.