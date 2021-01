Sabato 30 gennaio su Canale 5 dalle 21:35 è stata trasmessa una nuova puntata di C'è Posta per te. Tra i protagonisti della serata c'è stato anche Maurizio. L'uomo ha scritto a Maria De Filippi per far incontrare al figlio Alessandro il suo idolo: Nicolò Zaniolo. Il calciatore della Roma, arrivato in studio con la mamma Francesca Costa, oltre a portare i classici regali, ha donato una somma di denaro che, secondo i retroscena, sembra molto cospicua.

La storia di Maurizio

Maurizio ha scritto alla redazione di C'è Posta per Te per fare un regalo al figlio Alessandro. Scendendo nel dettaglio, l'uomo ha conosciuto la compagna Monia quando lei aveva già un figlio.

All'età di 5 anni Alessandro chiese a Maurizio se poteva chiamarlo papà.

Un tumore però ha portato via la signora Monia. La donna, prima di chiudere gli occhi per sempre, ha chiesto al suo compagno di prendersi cura del figlio. A quanto pare la promessa è stata mantenuta visto che Maurizio ha detto alla conduttrice Mediaset: "Lo amo più di quanto ami me stesso". A causa della pandemia Maurizio ha cominciato ad avere delle difficoltà economiche e, quando Alessandro ha chiesto un paio di scarpe al suo papà, si è sentito morire al solo pensiero di non potergliele comprare. L'uomo per festeggiare i 18 anni del figlio ha deciso di fargli incontrare il suo idolo, Nicolò Zaniolo.

Il gesto del calciatore spiazza i telespettatori

Dopo avere ascoltato la lettera di Maurizio, Alessandro ha visto scendere le scale Nicolò Zaniolo e sua mamma Francesca Costa.

Come di consueto, il calciatore della Roma ha portato con sé alcuni doni: la maglia, gli scarpini con cui ha giocato la sua ultima partita prima dell'infortunio al ginocchio e l'iscrizione ad un corso professionale che permetterà al ragazzo di trovare più facilmente un lavoro.

Ma non è tutto, perché la signora Francesca Costa si è diretta da Maurizio e gli ha mostrato il contenuto presente all'interno di una scatoletta.

L'uomo è scoppiato in lacrime e Maria De Filippi ha precisato che la redazione non c'entrava nulla con il dono. Vista la reazione di Maurizio, la conduttrice ha chiamato Alessandro vicino a lei e su un pezzo di carta ha scritto la somma dell'assegno. Quando Nicolò Zaniolo ha ripreso la parola ha chiosato: "Siete degli esempi di vita per me". Inoltre, il calciatore ha invitato il 18enne a contattarlo su Instagram ogni volta che ha bisogno di lui.

In riferimento all'assegno, Zaniolo ha affermato: "Cambia la vita".

Una frase di Zaniolo divide i social

Il gesto di Nicolò Zaniolo ha spiazzato i telespettatori ed i presenti in studio. In molti si sono domandati quanto avesse donato il calciatore ad Alessandro e Maurizio, così su Twitter è partito il "toto-assegno". Alcuni hanno sostenuto che Maria De Filippi ha scritto sul foglio di carta 10mila euro, mentre altri hanno parlato di 100mila euro. Secondo alcuni, i presenti nel pubblico avrebbero fatto riferimento ad una somma di 70mila euro.

Tuttavia, una frase del centrocampista giallorosso ha infastidito alcuni telespettatori. Zaniolo ha chiosato: "Con quei soldi sai quante scarpe vi comprate..." Secondo alcuni utenti, il calciatore avrebbe pronunciato un'affermazione poco elegante.

Altri hanno ritenuto eccessivo evidenziare l'ingente somma di denaro scritta sull'assegno. Alcuni telespettatori invece, hanno spezzato una lancia a favore del 21enne ligure: "Non credo lo abbia fatto in malafede, è giovane e magari non sa esprimersi bene".