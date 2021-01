Risveglio amaro per Cecilia Capriotti all'interno della casa del Grande Fratello Vip. La showgirl e attrice, infatti, non ha per niente gradito la nomination che le è stata fatta in puntata da parte di Maria Teresa Ruta, che riteneva una vera amica all'interno del reality show. Ecco allora che Capriotti non è riuscita a trattenere le lacrime ed è arrivata a pensare, addirittura, di voler lasciare in anticipo la casa più spiata d'Italia e quindi mettere la parole fine al suo percorso nel reality show Mediaset.

Cecilia Capriotti scoppia in lacrime nella casa del GF Vip

Nel dettaglio, durante il momento delle nomination al Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta ha scelto di fare il nome di Cecilia Capriotti e quest'ultima non l'ha presa per niente bene.

Cecilia, in lacrime, ha ammesso di essersi fidata della persona sbagliata, che riteneva sua amica e con la quale aveva scelto di aprirsi e raccontare aneddoti della sua vita privata.

"È il tradimento di una persona di 60 anni che mi ha usato per qualcosa, per avere una clip" ha sbottato in lacrime Capriotti, la quale poi è arrivata a dire di voler abbandonare il gioco prima ancora di arrivare alla puntata di lunedì 18 gennaio, quando arriverà il verdetto della nomination che la vede coinvolta al televoto.

Le lacrime di Cecilia al GF Vip: dice di voler andare via dal gioco

"Voglio andare via" ha detto in lacrime Cecilia, visibilmente scossa per il gesto fatto da Maria Teresa Ruta nei suoi confronti. Insomma, un risveglio non facile per Cecilia, che per il momento figura ancora tra i concorrenti di questo GF Vip.

Cosa succederà? Capriotti cambierà idea radicalmente oppure porterà avanti la sua decisione di abbandonare il reality show?

Giulia Salemi in lacrime per le parole dei familiari di Pierpaolo, lui sbotta: 'Mi vergogno'

Giornata difficile anche per Giulia Salemi che, durante la puntata dell'11 gennaio, ha letto in diretta televisiva le dichiarazioni non proprio positive rilasciate dal fratello di Pierpaolo Pretelli.

Ancora una volta il ragazzo ha affermato che la famiglia di Pierpaolo non vede di buon occhio questa nuova relazione che sta nascendo all'interno della casa più spiata d'Italia e ci tengono a fargli sapere che non deve "spingersi oltre" perché c'è suo figlio a casa che lo sta guardando.

Parole che hanno profondamente deluso Pierpaolo, tanto da ammettere: "Mi vergogno per quello che hanno fatto".

Giulia, infatti, non è riuscita a trattenere le lacrime e ha cercato conforto in Stefania Orlando, che ha provato a rassicurarla e tranquillizzarla, sottolineando il fatto che è una delle persone più limpide di questa edizione.