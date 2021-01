Fedez ha commesso una gaffe social che potrebbe costargli cara. Mentre provava con Francesca Michielin il brano in gara a Sanremo 2021, il cantante ha pubblicato su Instagram un video nel quale si sentivano alcuni passaggi del pezzo. La Rai e la Direzione Artistica del Festival starebbero facendo le verifiche del caso: il duo potrebbe essere squalificato per aver violato il regolamento (che prevede che tutte le canzoni proposte all'Ariston siano inedite) oppure essere "graziato" come è già accaduto in passato ad altri.

Scivolone social per Fedez: partecipazione a Sanremo a rischio

Da un esperto dei social network come Fedez nessuno se lo sarebbe mai aspettato.

La sera del 30 gennaio, il rapper ha pubblicato delle storie su Instagram che documentavano l'inizio delle prove per Sanremo: il marito di Chiara Ferragni e Francesca Michielin si sono riuniti in studio per cominciare a preparare la performance del Festival. Tra i tanti video che l'artista ha condiviso nelle scorse ore sul suo profilo, uno in particolare potrebbe costargli caro. Anche se per pochi secondi, sull'account dell'artista è stato pubblicato l'audio della canzone che lui e la collega dovrebbero presentare sul palco dell'Ariston tra poco più di un mese.

In questo caso il condizionale è d'obbligo perché non è più così sicuro che il duo gareggerà nella 71esima edizione della kermesse di Rai 1: lo spoiler che ha fatto Fedez sul web, infatti, potrebbe costare la squalifica a lui e alla giovane cantautrice.

Web 'impietoso' con Fedez: il suo spoiler diventa virale

Anche se il rapper ha cancellato quasi immediatamente la storia di Instagram in cui si sentivano alcuni secondi del brano di Sanremo e ne ha pubblicato un altro senza audio, il filmato originale ha cominciato a impazzare sul web, diventando in poche ore virale (dai social network a Youtube).

"Chiamami per nome" è il titolo del pezzo che Fedez e Francesca Michielin hanno proposto ad Amedeus alcuni mesi fa, convincendolo a inserirli nella folta lista dei "Big" della 71esima edizione del Festival.

Il regolamento della kermesse di Rai 1, però, prevede che tutte le canzoni in gara siano inedite: il primo ascolto deve avvenire proprio in una delle serate d'esordio della manifestazione canora e mai in altri contesti. Stando a queste regole, dunque, il giovane duo rischia la squalifica da Sanremo a circa un mese dal via: il debutto è previsto per il 2 marzo, sempre che la Rai e gli addetti ai lavori riescano a mettere su un programma in totale sicurezza e nel rispetto delle norme anti-Covid.

I precedenti potrebbero salvare Fedez e Michielin

I giornalisti fanno sapere che la Rai e la Direzione Artistica di Sanremo, starebbero facendo tutte le verifiche del caso per capire se Fedez e Francesca Michielin vanno squalificati per lo spoiler fatto involontariamente dal rapper oppure no. La decisione degli addetti ai lavori dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, quindi per ora nessuno dei protagonisti di questa vicenda si è ancora espresso in via ufficiale. Anche i due cantanti hanno sposato il silenzio sulla gaffe.

Non è la prima volta che qualche artista rischi la squalifica per un errore del genere: Andrea Conti ricorda che anche Riki, Paola e Chiara, Nicolas Bonazzi, Simone Cristicchi e il duo Fabrizio Moro ed Ermal Meta hanno fatto scivoloni simili a quello di Fedez nel recente passato, ma nessuno di loro è stato "messo alla porta".

La sensazione che hanno gli addetti ai lavori, dunque, è che il marito di Chiara Ferragni e la giovane collega potrebbero essere "graziati" da Amadeus e dalla Rai che li ha fortemente voluti tra i protagonisti di Sanremo.