Tommaso Zorzi, negli ultimi giorni, ha pensato di lasciare la casa del GF Vip. L'ex protagonista di Riccanza è andato in crisi, qualche giorno fa, dopo aver appreso di un nuovo prolungamento del programma e ha pensato di abbandonare lo show. Stefania Orlando ha fatto capire a Zorzi che sia Francesco Oppini, sia Elisabetta Gregoraci, avevano motivazioni forti che li hanno portati ad andare via dal reality. Rendendosi conto di non avere giustificazioni per uscire dalla porta rossa, Tommaso ha deciso di rimanere in gioco.

Zorzi e Stefania parlano della possibile data della finale del GF Vip

Zorzi e Stefania, durante la notte di domenica 24 gennaio, si sono ritrovati a parlare dell'ipotetica data della finale del GF Vip.

Per Tommaso, il possibile termine del reality show non sarebbe il 26 febbraio e, anche per Orlando, il programma non finirebbe l'ultimo venerdì di febbraio, ma prima. Secondo la show girl, il giorno esatto di termine della trasmissione di Canale 5 potrebbe essere comunicato durante la puntata di lunedì 25 gennaio. Zorzi, guardando la coinquilina, ha espresso perplessità riguardo la sua idea di abbandonare la casa del Grande Fratello: ''Non è professionale andarsene, vero?''.

Stefania convince Tommaso Zorzi a non lasciare il GF Vip

Stefania ha risposto alla domanda dell'influencer, facendogli capire che sbaglierebbe a lasciare la casa di Cinecittà: ''Assolutamente no''. Sentendo le parole di Orlando, Zorzi le ha chiesto la sua opinione in merito all'uscita dal reality di Oppini: ''Quindi Francesco non è stato professionale?''.

L'ex conduttrice de I Fatti vostri ha fatto capire a Tommaso che il figlio di Alba Parietti aveva una situazione diversa dalla sua fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. L'ex protagonista di Riccanza ha voluto sapere se Stefania condividesse la scelta di Elisabetta di lasciare il programma televisivo e Orlando gli ha ricordato che Gregoraci è uscita dalla casa per stare con suo figlio.

Tommaso Zorzi capisce che non deve abbandonare il GF Vip

Sentendo le parole della coinquilina, Tommaso si è reso conto di non avere motivazioni forti per uscire dal reality e, infatti, ha detto: ''Io non ho scuse''. Zorzi ha capito inoltre che, anche la sua giovane età, non giocherebbe a suo favore nella scelta di abbandonare la casa del GF Vip e ha affermato: ''Io devo rimanere'', ottenendo l'approvazione di Stefania.

Orlando ha inoltre ricordato al gieffino che, se decidesse di lasciare il gioco, potrebbe pentirsene, pertanto è importante che rimanga nel programma. Al momento, sembra quindi scampato il pericolo che Tommaso lasci la casa del Grande Fratello.