L'inizio del nuovo anno porterà tantissime sorprese ed imprevisti ai i protagonisti de Il Paradiso delle Signore 5. Come visto nelle precedenti puntate, Beatrice e Vittorio si sono parecchio riavvicinati in vista delle festività natalizie. La donna ha addirittura dato le dimissioni al Circolo, dove lavorava come inserviente e, come si vedrà nei prossimi episodi, sarà alla ricerca di un nuovo impiego. Non mancherà sicuramente l'aiuto del cognato, infatti il dottor Conti farà di tutto per trovargliene uno adeguato ai suoi studi da ragioniera. Tutto ciò non andrà per niente bene alla contessa Adelaide.

La donna non sopporterà la convivenza e il rapporto tra Vittorio e Beatrice e definirà quest'ultima "inappropriata e di basso livello".

Clelia e Beatrice diventano molto amiche

In casa Guarnieri invece la contessa Adelaide non si rassegnerà nel vedere il marito della nipote fornire preziosa ospitalità alla cognata Beatrice e i suoi figli. Questo accanimento da parte della contessa si vedrà già dalle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore a partire da lunedì 4 gennaio. La donna cercherà in ogni modo di ostacolare tutti i piani di Vittorio e della cognata. Le anticipazioni da poco diffuse confermano delle divergenze tra Adelaide e Beatrice. La cognata di Guarnieri non riuscirà a tollerare la convivenza tra Vittorio e la vedova Conti, ritenuta da Adelaide non adatta e indecente.

Beatrice nel frattempo riacquisterà lentamente la fiducia in Vittorio e allo stesso tempo instaurerà un bellissimo rapporto con Clelia Calligaris, la dolcissima capocommessa del Paradiso.

Vittorio propone a Beatrice un nuovo lavoro

Come confermato dagli spoiler Marta Guarnieri (moglie di Vittorio) tarderà il suo ritorno nella città milanese da New York.

Nel medesimo arco temporale Beatrice si preparerà ad iniziare la scuola serale per conseguire il diploma di ragioneria. Per tale ragione Clelia aiuterà la sua nuova amica nella scelta di un capo adatto per seguire i corsi scolastici serali. Oltre ad aver conquistato la fiducia del cognato, gli spoiler confermano anche una magnifica proposta che Vittorio farà a Beatrice.

L'uomo crederà fortemente nelle competenze della cognata e le offrirà di lavorare al Paradiso come segretaria di Luciano Cattaneo. Beatrice accetterà la proposta ed inizierà molto entusiasta questa nuova "avventura". Essendo ormai molto legati, Vittorio e Beatrice finiranno per raccontare del loro passato: i due durante il periodo di gioventù sembra che fossero davvero molto legati. Ecco perché Adelaide sembrerà aver ragione in merito a questo riavvicinamento. Per scoprire tutti i dettagli della fiction basta seguire gli appuntamenti in onda a gennaio, come di consueto alle ore 15:55 circa su Rai1.