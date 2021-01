Non è probabilmente un buon momento per le soap spagnole, Il Segreto e Una vita. I fan non approveranno la decisione presa da TVE, di certo ci sarà delusione. Non è ancora stato digerito il fatto che presto non vedremo più Puente Viejo e i suoi amati protagonisti e già si preannuncia la fine di Aciacias 38.

Una Vita anticipazioni, brutte notizie per Acacias 38, la soap chiude

Sono ormai trascorsi sei anni, da quando la telenovela iberica Acacias 38 è entrata a fare parte della quotidianità. Le avventure, nel ricco quartiere spagnolo, sono state innumerevoli. In Una Vita alcune figure hanno dominato con malvagità, tra queste Cayetana e Ursula, che hanno ceduto il posto a Genoveva Salmeron movimentando, non poco la scena.

Amori e delusioni sono stati argomenti di tante puntate, così come le vendette e i soprusi. Protagonisti buoni come Celia, in seguito, sono diventati terribili al punto di arrivare a uccidere. Non per cattiveria ma, problemi psichici avuti in parte dai tradimenti subiti, oltre che dalla morte dei figli.

La donna, dopo avere partorito, ha visto la fine per mano di Ramon, pagando di essere stata a sua volta l'assassina di Trini. Acacias è stato distrutto e ricostruito, abbiamo assistito al salto temporale, per permettere il rinnovamento della location, rovinata da un incendio reale.

Una notizia inaspettata su Una Vita che non piacerà ai fan

Si è venuto a conoscenza che Una Vita è stata tolta dalla programmazione di La 1. Di conseguenza, la soap iberica terminerà, in Spagna, tra qualche mese.

Nessuno si sarebbe attesa una notizia simile e i fan rimarranno sicuramente sorpresi e dispiaciuti.

Ul sito dedicato a Una Vita, ha reso noto che gli attori avrebbero già registrato gli episodi finali. Nelle ultime puntate verranno coinvolti molti personaggi nuovi, il salto temporale di cinque anni ha impegnato altri protagonisti. Quindi Acacias, prima di lasciarci, ci farà conoscere altre avventure.

TVE, intanto, ha deciso la cancellazione dell'amata soap.

Canale 5 continuerà a trasmettere le avventure di Acacias. Proprio a causa della differenza di programmazione, tra Italia e Spagna continueranno le avventure degli amati protagonisti, ancora per un anno e mezzo. Sono state 1500 puntate, dalla prima volta che è stata trasmessa TVE potrebbe, su richiesta dei telespettatori, cambiare idea.

Non si conosce la motivazione per la quale la telenovela Una Vita non proseguirà con le sue vicende. In ogni caso da noi andrà in onda ancora e ci allieterà per oltre un anno.